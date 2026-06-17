Tuyển Việt Nam với thống kê ấn tượng trước thềm ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam với danh sách tập trung cho ASEAN CUP 2026 có đến nửa đội hình đạt chiều cao trên 1,8 m.

Chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 tuyển thủ được triệu tập trong đợt tập huấn tháng 6. Trong đó, những chuyển biến tích cực về mặt thể hình xuất hiện trong lực lượng của chiến lược gia người Hàn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng không chỉ duy trì nền tảng kỹ thuật vốn có mà còn được nâng tầm đáng kể về thể chất.



Cụ thể, danh sách có đến 14 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á ngày càng đề cao yếu tố sức mạnh và thể hình, đặc biệt khi nhiều đội tuyển trong khu vực tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch.

Tuyển Việt Nam với một nửa lực lượng sở hữu chiều cao trên 1m8 (Ảnh: Thạo Hoàng)

Ở vị trí thủ môn, theo Transfermarkt, Trần Trung Kiên sở hữu chiều cao 1m91, Patrik Le Ginag (1m88) và Đặng Văn Lâm (1m89), giúp tuyển Việt Nam sở hữu chiều cao trung bình lên tới 1,89 m. Thể hình lý tưởng giúp các "người gác đền" có lợi thế trong những tình huống không chiến, đồng thời tăng khả năng kiểm soát vòng cấm và hỗ trợ hàng phòng ngự.

Trên hàng công, chiều cao trung bình đạt 1,83 m khi sở hữu Xuân Son (1m85), Tài Lộc (1m88), Việt Cường (1m8), Gia Hưng (1m82), mở ra nhiều phương án triển khai tấn công, nhất là ở các tình huống bóng bổng và cố định.

Hàng thủ có Duy Mạnh (1m8), Văn Hậu (1m85), Việt Anh (1m86), Thành Chung (1m82) và Đinh Quang Kiệt (1m95) đủ để tạo sự cân bằng trong các pha tranh chấp với những đối thủ có ưu thế thể hình.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ sở hữu Hoàng Hên (1m81), Hoàng Đức (1m84). Tuy nhiên, đây là khu vực ưu tiên sự linh hoạt, khả năng xoay trở và kỹ thuật xử lý bóng. Sự kết hợp giữa các tiền vệ giàu kỹ thuật với những cầu thủ có thể hình tốt ở các tuyến còn lại giúp đội tuyển duy trì sự cân bằng trong lối chơi.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 22-6 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14-7. Trong thời gian này, đội sẽ thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.



