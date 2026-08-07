Tuyển Việt Nam vô địch giải thế giới sau chiến thắng thuyết phục

Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết.

Tại trận chung kết nội dung đôi nữ giải Cầu mây thế giới 2026, đội tuyển Việt Nam chạm trán Myanmar.

Set đấu đầu tiên, các cô gái Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuyển Myanmar nhanh chóng hụt hơi và để khoảng cách điểm số bị kéo dãn từ rất sớm. Kết quả, tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 15-7.

Tuyển cầu mây nữ Việt Nam vô địch thế giới ở nội dung đôi nữ

Sang tới set 2, tuyển Myanmar thi đấu nỗ lực và liên tục bám đuổi về điểm số. Tới điểm số thứ 8, tuyển Việt Nam vẫn chỉ dẫn trước đội bạn với 1 điểm cách biệt. Tuy nhiên, sau pha tấn công chớp nhoáng để nâng tỉ số lên 9-7, tuyển Việt Nam bắt đầu bứt phá.

Các VĐV Việt Nam liên tục duy trì được khoảng cách tương đối an toàn trước đối phương và rồi khép lại set đấu với tỉ số 15-12.

Vượt qua Myanmar với tỉ số chung cuộc 2-0 sau 2 set đấu, đội tuyển cầu mây Việt Nam chính thức đăng quang ngôi vô địch thế giới nội dung đôi nữ. Đây là lần thứ 2 cầu mây Việt Nam có chức vô địch tại giải thế giới.