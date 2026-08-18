Tuyển Việt Nam trước thử thách 4 chặng bay và mật độ 3 ngày một trận

Lợi thế trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam tiến gần chung kết ASEAN Cup, nhưng lịch thi đấu sát nhau cùng việc di chuyển liên tục có thể ảnh hưởng đáng kể tới khả năng hồi phục của các cầu thủ.

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, nếu tiến tới trận đấu cuối cùng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với một thử thách không nhỏ ngoài chuyên môn: lịch thi đấu và di chuyển dày đặc trong chưa đầy hai tuần.

Việc đứng đầu bảng A giúp tuyển Việt Nam được đá bán kết lượt về và nếu đi tiếp sẽ là chung kết lượt về trên sân nhà. Đây là lợi thế quan trọng khi đội tuyển được chơi những trận quyết định tại Mỹ Đình, nhưng đổi lại là hành trình di chuyển liên tục giữa các lượt trận.

Tuyển Việt Nam sang Malaysia ngày 13/8 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi diễn ra ngày 16/8. Sau chiến thắng 2-0, toàn đội trở về Hà Nội trong ngày 17/8, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 14h40.

Quỹ thời gian hồi phục vì thế khá hạn hẹp. Chỉ hai ngày sau, ngày 19/8, tuyển Việt Nam phải bước vào trận bán kết lượt về với Malaysia tại Mỹ Đình.

Nếu bảo toàn lợi thế và giành vé vào chung kết, lịch trình sẽ còn khắc nghiệt hơn. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam dự kiến lên đường ngày 20/8 để tới Thái Lan hoặc Singapore, tùy đội giành chiến thắng ở cặp bán kết còn lại.

Chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8, sau đó đội tuyển trở về Việt Nam ngày 23/8 để chuẩn bị cho trận lượt về vào ngày 26/8.

Như vậy, trong trường hợp đi đến trận đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam sẽ trải qua ít nhất bốn chặng bay trong khoảng hai tuần, xen giữa là những trận đấu có tính chất quyết định.

Thách thức không chỉ nằm ở số giờ trên máy bay. Các cầu thủ còn phải dành thời gian di chuyển ra sân bay, làm thủ tục, hồi phục sau trận đấu và thích nghi với điều kiện thi đấu mới. Với mật độ khoảng 3 ngày một trận, quỹ thời gian dành cho những buổi tập có cường độ cao hoặc điều chỉnh sâu về chiến thuật sẽ rất hạn chế.

Điều đó đặt ra bài toán lớn cho HLV Kim Sang-sik trong việc phân phối thể lực. Khi khoảng cách giữa các trận quá ngắn, khả năng xoay tua đội hình, quản lý khối lượng vận động và chủ động kiểm soát thế trận có thể trở thành yếu tố quan trọng không kém những điều chỉnh về chiến thuật.

So với Việt Nam, đội đứng đầu bảng B có phần thuận lợi hơn về lịch trình nếu vào chung kết. Thái Lan, trong trường hợp vượt qua Singapore, được đá bán kết lượt về rồi chung kết lượt đi trên sân nhà. Điều này giúp “Voi chiến” tránh được một chặng di chuyển trong giai đoạn mà mỗi ngày nghỉ đều có giá trị.

Dù vậy, tuyển Việt Nam chưa thể nghĩ quá xa. Lợi thế 2-0 trước Malaysia mang lại quyền chủ động đáng kể, nhưng 90 phút lượt về tại Mỹ Đình vẫn là nhiệm vụ phải được giải quyết trước tiên.

Nếu hoàn tất tấm vé vào chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào một cuộc đua khác với thời gian và thể lực. Trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, khả năng hồi phục và quản trị lực lượng có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc chiến bên cạnh những gì diễn ra trên sân.