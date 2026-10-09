Tuyển Việt Nam tránh mặt Thái Lan ở vòng loại World Cup 2030

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, do đó không gặp nhau.

Việt Nam và Thái Lan cùng nằm ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2030. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ấn định thời điểm tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2030 vào ngày 15/12 tại Malaysia. Vòng loại 1 dự kiến khởi tranh từ tháng 3 năm sau. Vòng loại 2 diễn ra từ tháng 9/2027 đến 3/2028. Vòng loại 3 bắt đầu từ tháng 6/2028 đến 6/2029. Tuyển Việt Nam khởi đầu giấc mơ World Cup 2030 từ vòng loại 2 và tiếp tục được xếp vào nhóm hạt giống số 2.

AFC căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA để phân nhóm hạt giống. Trong đó, nhóm 1 gồm các đội thuộc top 1-9 châu Á, nhóm 2 gồm top 10-18, nhóm 3 gồm top 19-26 và nhóm 4 là các đội tuyển còn lại.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, tuyển Việt Nam đứng hạng 99 thế giới và thứ 17 châu Á. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thuộc nhóm hạt giống số 2, tương tự vị trí ở vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Thái Lan hiện xếp hạng 93 thế giới và thứ 15 châu Á, qua đó vào cùng nhóm hạt giống với Việt Nam và đôi bên sẽ không chạm trán nhau tại vòng đấu này.

Các đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia và Philippines nằm ở nhóm hạt giống số 3. Đến hiện tại, AFC đã xác định 26 đội bóng vào thẳng vòng loại 2, 10 suất còn lại sẽ được định đoạt sau khi vòng loại 1 khép lại.

Ở nhóm hạt giống số 1 là những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE. Cùng nhóm hạt giống số 2 với Việt Nam và Thái Lan còn có Jordan, Oman, Syria, Palestine, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.

Sự góp mặt của Indonesia ở nhóm hạt giống số 3 hoàn toàn có thể tạo nên một "bảng tử thần" tại vòng loại 2. Dù chỉ xếp hạng 116 thế giới và 21 châu Á, đội bóng xứ vạn đảo khi có trong tay lực lượng mạnh nhất sở hữu thực lực đáng gờm hơn nhiều so với thứ hạng FIFA, thậm chí không kém cạnh bất kỳ đội bóng nào ở nhóm hạt giống 2.

Tuyển Việt Nam cần một kết quả bốc thăm có lợi để rộng cửa vượt qua vòng loại 2 World Cup 2030 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Kim chạm trán UAE, Iraq hoặc Qatar ở nhóm 1 là kịch bản tốt nhất. Sau đó, chỉ cần không đụng độ Indonesia, đối thủ còn lại ở nhóm 3 đều nằm trong khả năng có thể chơi sòng phẳng của "Các chiến binh sao vàng".

HLV Kim và đội tuyển không vượt qua vòng loại 2 ở World Cup 2026. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Tại vòng loại World Cup 2026 châu Á, thầy trò HLV Kim không vượt qua bảng đấu có Iraq, Indonesia và Philippines. Xa hơn, dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng loại 2 World Cup 2022 châu Á, sau đó dừng bước tại vòng loại 3 vì chạm trán toàn đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Gần đây, làng bóng đá châu Á xôn xao trước tin FIFA sắp tổ chức Nations League cho các đội trực thuộc AFC. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ không làm xáo trộn cấu trúc cốt lõi của chiến dịch Vòng loại World Cup 2030 châu Á. Thay đổi lớn chỉ bắt đầu diễn ra ở giai đoạn sau (chu kỳ 2028-2029) khi AFC tiến hành chạy thử nghiệm mô hình giải đấu mới.

Theo thể thức vòng loại World Cup 2026 châu Á, sau khi vòng loại 3 kết thúc, 6 đội tuyển xếp thứ 3 và thứ 4 của cả 3 bảng đấu đều giành quyền đi tiếp vào vòng loại 4 để tranh vé vớt. Tuy nhiên, ở giải đấu thử nghiệm hướng tới World Cup 2030, AFC quyết định "siết chặt" cuộc chơi.

Vẫn duy trì cấu trúc 3 bảng đấu ở vòng 3 để chọn ra 6 đội nhất, nhì bảng đi thẳng, nhưng AFC sẽ không lấy toàn bộ các đội đứng thứ 3 và thứ 4 tiến vào vòng trong để tìm thêm cơ hội. Thay vào đó, AFC chỉ lọc ra đúng 4 đội tuyển có thành tích tốt nhất trong số các đội còn lại dựa trên bảng xếp hạng tổng.

Bốn đại diện cuối cùng sẽ bước vào vòng play-off thu nhỏ. Tại đây, hai đội có thành tích tốt nhất sẽ sở hữu tấm vé còn lại đến World Cup, đội xếp thứ ba giành suất đá play-off liên lục địa, còn đội xếp thứ tư chính thức bị loại. Thay đổi mang tính "thử nghiệm" này thực chất là bước đệm để AFC mô phỏng chính xác cấu trúc cạnh tranh khốc liệt của hệ thống Nations League, để xem liệu có thể biến giải đấu thí điểm thành hiện thực trong tương lai hay không.

Nói một cách dễ hiểu, Nations League cho bóng đá châu Á là câu chuyện của tương lai, cần AFC "nâng lên, đặt xuống" kỹ càng ở nhiều cuộc họp sắp tới trước khi công bố thông tin chính thức. Con đường dẫn tới World Cup 2030 của Việt Nam vẫn sẽ bắt đầu từ vòng loại 2, từ lá phiếu may rủi đưa chúng ta vào bảng đấu có lợi hoặc bất lợi. HLV Kim Sang-sik sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa đội tuyển vào đến ít nhất vòng loại ba.