Tuyển Việt Nam thua sốc Lào tới 0-16, giấc mơ SEA Games còn quá xa

Trưa 7/12/2025, tại vòng bảng SEA Games 33 môn bóng chày, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp tuyển Lào với nhiều hy vọng sau khi từng giành chiến thắng trước Malaysia ở lượt trước. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng khiến người hâm mộ không khỏi choáng váng: Việt Nam để thua với tỉ số đậm 0-16 — một thất bại thực sự khó tin.

Trước đó, trong trận ra quân, Việt Nam cũng từng nhận kết quả thua 0-16 trước chủ nhà Đội tuyển bóng chày Thái Lan.

Dù đã có chiến thắng 5-2 trước Malaysia, tưởng chừng đó là bàn đạp để lấy lại tinh thần — nhưng trận đấu với Lào thực sự trở thành cơn ác mộng: các miếng đánh, phòng thủ lẫn tinh thần thi đấu của đội đều hoàn toàn bị đối thủ áp đảo và bóp nghẹt.

Đây rõ ràng là một hồi chuông cảnh báo cho bóng chày Việt Nam — một môn thể thao vốn đang trong quá trình xây dựng và phát triển. Việc nhận tới hai thất bại nặng nề (0-16) chỉ sau 3 trận tại SEA Games cho thấy khoảng cách rõ rệt về chuyên môn, thể lực, khả năng tổ chức và chuẩn bị so với các đội hàng đầu trong khu vực. Trong khi đó, với tuyển Lào, chiến thắng vang dội này không chỉ giúp họ gây bất ngờ mà còn tạo đà tâm lý mạnh mẽ, khẳng định vị thế ở bảng đấu.

Tuyển bóng chày nam Việt Nam thua thảm trước Lào.

Nhìn lại toàn bộ hành trình tại SEA Games 33, có thể thấy: mục tiêu tranh huy chương ngay từ đầu thực tế đã đặt ra áp lực lớn cho tuyển Việt Nam. Nhưng với những gì đã diễn ra — hai trận thua đậm, phong độ thiếu ổn định — cơ hội để tiếp tục cạnh tranh vé đi tiếp trở nên rất mong manh. Dù còn trận đấu nữa phía trước, nhưng để hy vọng lật ngược tình thế, cả đội cần một sự thay đổi mạnh mẽ — từ chiến thuật, tinh thần thi đấu cho tới cách chuẩn bị nền tảng.

Trong bối cảnh người hâm mộ đang theo dõi sát sao từng bước đi của thể thao Việt Nam ở SEA Games, thất bại 0-16 trước Lào có lẽ sẽ là một bài học lớn — không chỉ về chuyên môn, mà còn về việc đầu tư đúng mức cho các môn thể thao phụ, tạo nền tảng phát triển bài bản và bền vững hơn.

Trước đó chúng ta có chiến thắng an ủi trước Malaysia.

Theo lịch thi đấu của SEA Games 33, đội tuyển bóng chày nam Việt Nam sẽ bước vào lượt trận tiếp theo gặp đội tuyển Singapore vào ngày 8/12 (sau đó còn gặp Philippines và Indonesia). Ở trận ra quân trước đó, Singapore cũng đã nhận thất bại 1-13 trước tuyển Lào, qua đó cho thấy cục diện bảng đấu đang diễn ra đầy khó lường.

Môn bóng chày nam SEA Games 33 quy tụ bảy đội gồm Lào, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 5 đến 11/12 để xác định thứ hạng. Bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tranh huy chương, dự kiến diễn ra vào ngày 12/12.

Tại Đông Nam Á, Philippines là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng chày, còn chủ nhà Thái Lan cũng là đối thủ cực kỳ đáng gờm.