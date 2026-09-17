Tuyển Việt Nam thua đậm Nhật Bản nhưng vẫn xếp trên Thái Lan, chờ quyết đấu để tranh vé tứ kết ASIAD

Tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Nhật Bản và phải đón nhận thất bại đậm ở lượt trận thứ hai bảng E nội dung bóng đá nữ ASIAD 2026.

Sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với thử thách cực lớn khi chạm trán Nhật Bản vào tối nay (17/9). Đội chủ nhà trước đó đã thắng Thái Lan tới 8-0. Và không bất ngờ khi tiếp đón tuyển Việt Nam, các cầu thủ Nhật Bản nhanh chóng cho thấy sự vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 5, Saori Takarada có cơ hội đối mặt với thủ môn Kim Thanh nhưng dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Chỉ ít phút sau, Kim Thanh tiếp tục phải trổ tài trước cú sút xa của Yui Narumiya.

Sức ép liên tục của Nhật Bản cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 12. Chiina Kamiya tung cú sút xa quyết đoán, không cho Kim Thanh cơ hội cản phá, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn 1-0.

Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực chống đỡ nhưng đối thủ quá mạnh.

Đội bóng áo trắng tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 19, Yuzuho Shiokoshi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ tuyến hai sau nỗ lực ngăn chặn bất thành của Hoàng Thị Loan, nhân đôi cách biệt cho Nhật Bản.

Tuyển nữ Việt Nam có một vài nỗ lực phản công. Phút 24, Vũ Thị Hoa đã có pha lên bóng đáng chú ý nhưng không thể tiếp bóng ở tình huống cuối cùng. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản vẫn duy trì sức ép với những pha tấn công liên tục ở cả hai cánh.

Đến phút 43, cách biệt tiếp tục được nới rộng theo cách đáng tiếc với tuyển nữ Việt Nam. Từ một tình huống không quá nguy hiểm, Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu phá bóng nhưng vô tình đưa bóng thẳng vào lưới nhà.

Chưa dừng lại ở đó, ngay trước khi hiệp một khép lại, Megu Hamada bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 4-0 cho Nhật Bản.

Bước sang hiệp hai, tuyển Nhật Bản vẫn duy trì thế trận với tốc độ cao. Phút 52, Chiina Kamiya hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 5-0.

HLV Hoàng Văn Phúc lần lượt đưa Hải Yến vào sân nhằm tăng sức tấn công. Tiền đạo này lập tức để lại dấu ấn bằng cú sút xa khá quyết đoán ở phút 56, nhưng bóng không đi trúng đích.

Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cố gắng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 60, Vạn Sự nhận bóng trong vòng cấm Nhật Bản và nỗ lực đi bóng qua hậu vệ đối phương, song không thể tạo ra cú dứt điểm.

Nhật Bản duy trì sức ép lớn ở hiệp 2.

Trong khi đó, tuyển Nhật Bản vẫn kiểm soát trận đấu và liên tục tạo ra cơ hội. Phút 73, Yui Narumiya tung cú sút trúng đích nhưng không đủ lực để đánh bại Kim Thanh.

Đến phút 76, Nhật Bản có bàn thắng thứ sáu. Hanon Nishio dễ dàng bật cao đánh đầu, khiến thủ môn Kim Thanh lần thứ sáu phải vào lưới nhặt bóng.

Những phút cuối, Hải Yến tiếp tục cố gắng tạo ra khác biệt với cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 81, thủ quân Yui Narumiya có pha ghi bàn đẳng cấp khi xoay người dứt dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào đúng góc cao khung thành, khiến nỗ lực bay người của thủ môn Kim Thanh trở nên vô vọng. Và tỉ số 8-0 được ấn định ở phút 90+2 do công của Yumura Hikaru.

Cục diện bảng E sau lượt trận thứ hai.

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải dốc toàn lực ở trận đấu còn lại tại bảng E với Thái Lan vào ngày 21/9 để nuôi hi vọng vào tứ kết.

Có 0 điểm và hiệu số -9, Việt Nam tạm xếp hơn Thái Lan vì ghi nhiều bàn thắng hơn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần phải một chiến thắng mới mong trở thành 2/3 đội xếp thứ thứ có thành tích tốt nhất. Bằng không, một kết quả hòa vào ngày 21/9 tới có thể khiến cả Việt Nam và Thái Lan cùng bị loại.