Tuyển Việt Nam thua 0-14 trước đối thủ châu Âu

Trận đấu giao hữu giữa 2 đội tuyển U19 futsal Việt Nam và Nga đã kết thúc với tỉ số 14-0 nghiêng về đội bóng xứ sở bạch dương.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc không quá lép vế và giữ được tỉ số 0-0 trong gần 10 phút đầu tiên. Nhưng sau bàn thua đáng tiếc ở phút thứ 10, đoàn quân áo đỏ không còn duy trì được thế trận nữa.

Các tuyển thủ Nga liên tục ghi bàn để gia tăng cách biệt. Đội bóng đến từ châu Âu tỏ ra vượt trội về mọi mặt, từ thể lực, kỹ thuật cho đến những mảng miếng phối hợp. Kết quả, tuyển Nga thắng 14-0 chung cuộc.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ quá mạnh

Trận thua này là một bài học nhiều sức nặng đối với đội tuyển U19 futsal Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ còn 1 trận tái đấu với tuyển Nga vào ngày 13/4.

Cần biết rằng, Nga sở hữu nền futsal nhiều năm nằm trong top đầu thế giới. Dù không tham dự các giải quốc tế kể từ năm 2022, đội tuyển futsal Nga vẫn đứng thứ 7 thế giới trên BXH FIFA.

2 trận giao hữu với U19 futsal Nga nằm trong kế hoạch chuẩn bị lứa kế cận cho futsal Việt Nam. Thông qua các trận đấu này, ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở đánh giá năng lực cầu thủ, điều chỉnh giáo án, hướng tới xây dựng lực lượng futsal trẻ có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển futsal U19 Việt Nam do HLV trưởng Nguyễn Bảo Trung dẫn dắt, cùng các trợ lý là các cựu tuyển thủ giàu kinh nghiệm gồm Nguyễn Đức Duy, Danh Phát và Khổng Đình Hùng.

Danh sách đội tuyển U19 futsal Việt Nam

Việc duy trì tập huấn và tổ chức thi đấu giao hữu quốc tế tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của LĐBĐVN trong công tác phát triển futsal trẻ, chú trọng tạo môi trường thi đấu thực tiễn,từ giải đấu trong nước cho đến cọ xát quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho futsal Việt Nam trong thời gian tới.

Tại giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U19 futsal Việt Nam xếp hạng tư chung cuộc, sau Thái Lan (vô địch), Indonesia và Malaysia.