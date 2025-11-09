Tuyển Việt Nam thiếu vắng lớn trong ngày đụng độ Trung Quốc

Đội tuyển U22 Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trước thềm giải giao hữu Panda Cup 2025, khi họ không thể triệu tập đội hình mạnh nhất để thi đấu với U22 Trung Quốc. Theo thông báo, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h35 ngày 12/11 tới tại Thành Đô, Trung Quốc.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình huống này là do lịch thi đấu V.League 2025/26 đã bị lùi lại một ngày, ảnh hưởng đến việc tập trung đội hình của U22 Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, đội sẽ tập trung từ ngày 10/11 tại Hà Nội, nhưng với sự thay đổi này, ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh lịch trình. Nhóm cầu thủ đầu tiên, bao gồm 12 thành viên từ các CLB như PVF-CAND, Thể Công Viettel, Đà Nẵng và Hải Phòng, sẽ khởi hành vào ngày 10/11.

U22 Việt Nam có giải giao hữu quý giá ở Trung Quốc trước thềm SEA Games 33.

Nhóm thứ hai, gồm 8 cầu thủ từ HAGL, SLNA, Thanh Hóa và Công An TP.HCM, sẽ lên đường một ngày sau đó, trong khi nhóm cuối cùng, với 6 cầu thủ Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Viktor Lê (Hà Tĩnh), sẽ tới sân bay vào ngày 12/11, không kịp dự trận khai mạc.

Đội bóng được dẫn dắt bởi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, sau đó sẽ tiếp tục tập luyện tại Bà Rịa - TP.HCM từ ngày 23 đến 29/11 trước khi di chuyển sang Thái Lan để tham gia SEA Games 33.

Việc thiếu hụt lực lượng có thể gây khó khăn cho U22 Việt Nam trong chiến dịch sắp tới, đặc biệt là khi họ cần chuẩn bị cho những thử thách quan trọng. Tình hình này cũng phản ánh áp lực ngày càng tăng từ lịch thi đấu dày đặc và sự khắt khe của các giải đấu khu vực.

Mọi người đang rất mong chờ màn thể hiện của các cầu thủ, và hy vọng rằng họ sẽ vượt qua khó khăn này để có được kết quả tốt nhất tại Panda Cup. Theo lịch, đội còn gặp U22 Uzbekistan (14h30, ngày 15/11) và U22 Hàn Quốc (14h30, ngày 18/11).