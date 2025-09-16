Tuyển Việt Nam thất thế, lứa đàn em sẽ phục hận trước Malaysia, Indonesia?

Cách đây ít lâu, U23 Việt Nam vừa thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026. Tại bảng C, chúng ta ghi 4 bàn, thắng 3 trận trước Bangladesh, Singapore và Yemen để có vé vào VCK. Nhận định về màn trình diễn ở vòng loại đó của U23 Việt Nam, BLV Quang Huy nói:

"Tôi cho rằng chúng ta vẫn đang có những bước tiến, dẫu rằng mọi người đều nhận thấy Việt Nam đáng ra phải ghi bàn nhiều hơn. Ghi bàn như thế vẫn là ít, và có thời điểm trận đấu mình gặp khó khăn cũng là do mình không chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng được. Thành ra mình tự gây khó cho mình.

Thế nhưng nhìn rộng ra một chút thì lực lượng của chúng ta ngày càng dồi dào. Chúng ta vẫn thấy những khuôn mặt vô địch giải U23 Đông Á vừa rồi góp mặt nhiều ở giải lần này. Bên cạnh đó, ông Kim có thêm những lựa chọn và sự trở lại nữa. Thanh Nhàn là cầu thủ trở lại sau chấn thương, rất vui với phong độ tốt của anh ấy.

Ở trận đấu gặp Myanmar, khi đối phương bắt đầu đẩy đội hình lên để ép ngược lại chúng ta thì Thanh Nhàn đã có lời đáp trả rất xứng đáng. Và đấy là phản ứng của một cầu thủ đã dạn dày kinh nghiệm. Thanh Nhàn là cầu thủ trẻ triển vọng trước đây, sau đó gặp phải chấn thương nên rất tiếc cho anh. Bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi và hy vọng Thanh Nhàn sẽ không còn bị đen đủi nữa, bắt nhịp tốt.

Thế rồi những cầu thủ kiểu như Ngọc Mỹ chẳng hạn, cứ mỗi lúc lại trưởng thành hơn. Tóm lại, tôi cho rằng thời điểm này huấn luyện viên Kim vẫn đang cố gắng sàng lọc để tìm ra một đội ngũ nhân sự có số lượng đông đảo và chất lượng nhất cho U23".

U23 Việt Nam toàn thắng ở bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026.

Thấy nhiều điểm sáng của U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á vừa rồi song BLV Quang Huy cũng có những tiếc nuối. Anh nói tiếp:

"Thật tiếc là vừa rồi cầu thủ Việt kiều Thành Trung không được thử lửa. Mọi người xem thì đều thấy U23 vẫn có vẻ như vắng một vai trò, một người nào đó cầm trịch giữa sân, mà Thành Trung – cầu thủ Việt kiều – chính là một mẫu như vậy. Thật tiếc là anh ấy lại bị chấn thương".

Theo BLV Quang Huy, thời gian tới U23 Việt Nam có rất nhiều mục tiêu quan trọng, như phải vô địch SEA Games, rồi lấy đó làm bước đà thi đấu VCK U23 châu Á. Đặc biệt, BLV Quang Huy nhấn mạnh trong khi U23 Việt Nam vào VCK U23 châu Á thì cả Indonesia và Malaysia – hai quốc gia gần đây có ĐTQG mạnh vượt trội nhờ nhập tịch, lại bị loại sớm ở lứa U23:

"Tôi cho rằng từ giờ đến SEA Games ở Thái Lan chúng ta còn 3 tháng nữa, và các cầu thủ vẫn sẽ tiến bộ. Các cầu thủ sẽ trải qua những trận đấu tại V-League quan trọng nhất để họ tiến bộ hơn. Chúng ta sẽ có thêm những đợt tập huấn cùng nhau để hiểu nhau hơn. Thế rồi, ở đợt tập trung vừa rồi, có một số cầu thủ không lên U23, đang trong độ tuổi U23 nhưng lại được tập trung với đội tuyển.

Thì đấy là cách làm hay trong mục tiêu của ông Kim, là năm nay tập trung cho U23 để sau vòng loại thành công này, chúng ta sẽ đá tốt ở SEA Games tại Thái Lan. Ở SEA Games gần nhất, chúng ta đã không thể vô địch vì thua Indonesia ở bán kết, nên năm nay chúng ta đặt mục tiêu là vô địch.

Nhiệm vụ gần nhất của U23 Việt Nam là vô địch SEA Games.

Sau đó, qua SEA Games thì trưởng thành hơn để hướng đến vòng chung kết U23 châu Á. Đấy mới là cái đích để chúng ta phải nỗ lực, bởi vì đối thủ ở đó toàn là hàng đầu châu lục. Mình phải vượt lên, phải có lực lượng đông đảo, cọ xát thật nhiều thì mới đá tốt ở giải đó được. Nói chung, so với tiềm năng mình đang có thì tôi nghĩ mọi chuyện đang đi đúng hướng.

Ông Kim cũng rất sáng suốt, tức là ông ấy dồn toàn lực cho U23; ba trận đấu gần đây đội tuyển chỉ đá giao hữu với câu lạc bộ trong nước thôi và để ông Đinh Hồng Vinh đảm nhiệm vị trí đó. Còn ông Kim tập trung cho U23 để thầy trò hiểu nhau hơn. U23 gắn bó với ông Kim nhiều thì cũng có động lực. Nói gì thì nói, gắn bó với anh Đinh Hồng Vinh lâu rồi, nhưng khi thầy Kim trực tiếp nắm U23 thì cầu thủ trẻ cũng cảm thấy hưng phấn và thêm động lực. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy lạc quan.

Gần đây, đội tuyển lớn thì thất thế trước Indonesia và Malaysia, nhưng đội trẻ thì vẫn vững vàng, mà nói cho cùng đấy mới là cái gốc của bóng đá. U23 Indonesia, Malaysia đều bị loại cả rồi, không thể vào trong được, mà chúng ta vẫn có thể vào chung kết. Thì khác biệt nằm ở đó".

Quả thật là như vậy. Ở cấp ĐTQG, hiện tại tuyển Việt Nam rất khó để vượt qua Indonesia và Malaysia. Thậm chí, thời gian qua có những biểu hiện cho thấy, ĐT Việt Nam không còn quá quyết liệt với việc tranh vé dự VCK Asian Cup 2027, khi ưu thế tại bảng đấu nghiêng hẳn về phía Malaysia (chúng ta cũng thua học 0-4 ở lượt đi).

Nhưng với lứa U23, khi mà Indonesia và Malaysia chưa thể dùng quá nhiều cầu thủ nhập tịch, thì Việt Nam lại đang tỏ ra mạnh mẽ hơn. Thông qua đó, chúng ta có thể phục hận 2 đối thủ này ở sân chơi SEA Games vào cuối năm trên đất Thái Lan!