Tuyển Việt Nam thắng 20-0, chiếm ngôi đầu bảng giải châu Á

U17 nữ Việt Nam thắng đậm Quần đảo Bắc Mariana 20-0, qua đó vượt U17 nữ Kyrgyzstan để vươn lên dẫn đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Sau chiến thắng 2-1 của U17 nữ Kyrgyzstan trước U17 nữ Palestine, cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng D trở nên căng thẳng hơn. Kyrgyzstan bước qua lượt trận thứ hai với 6 điểm cùng hiệu số +19, trong khi U17 nữ Việt Nam có 3 điểm và buộc phải thắng thật đậm trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana nếu muốn tạo lợi thế về hiệu số trước trận quyết định ở lượt cuối.

Với mục tiêu đó, các học trò của HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra thế trận một chiều.

Bùng nổ ngay trong hiệp một

Ngay phút thứ 2, Khánh Chi đã mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam bằng pha dứt điểm chính xác. Chỉ 3 phút sau, Quỳnh Lâm nhân đôi cách biệt với cú sút sệt trong vòng cấm.

Đến phút 12, Khánh Chi tiếp tục để lại dấu ấn khi có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa đội chủ nhà dẫn 3-0.

Sức ép liên tục được duy trì và U17 nữ Việt Nam nhanh chóng có thêm những bàn thắng. Yến Linh ghi bàn ở phút 16, trước khi Khánh Chi hoàn tất cú đúp chỉ 2 phút sau đó. Đến phút 21, Ngọc Ánh lập công, còn Quỳnh Lâm tiếp tục ghi bàn ở phút 26, giúp U17 nữ Việt Nam vươn lên dẫn 7-0.

Sau màn khởi đầu như vũ bão, các cầu thủ Việt Nam có thời điểm tỏ ra nóng vội trong những pha phối hợp và dứt điểm. Một số cơ hội ngon ăn vì thế bị bỏ lỡ.

Dẫu vậy, trước sức ép quá lớn, hàng phòng ngự U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana vẫn không thể đứng vững. Phút 44, Yến Linh hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 8-0.

Chưa dừng lại ở đó, ngay trước khi hiệp một khép lại, Hà Vi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng vào lưới đối phương và giúp U17 nữ Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế 9-0.

Cơn mưa bàn thắng tiếp tục trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam không có dấu hiệu giảm nhịp độ. Đội bóng của HLV Okiyama Masahiko tiếp tục đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút 49, Khánh Chi đặt lòng sệt chính xác để nâng tỷ số lên 10-0. Bảy phút sau, Ngọc Ánh tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất trận đấu khi thực hiện cú bấm bóng từ khoảng cách khoảng 35m, đưa bóng vào góc cao khung thành.

Phút 59, Yến Nhi tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú dứt điểm ở góc hẹp, giúp U17 nữ Việt Nam dẫn 12-0.

Thế trận hoàn toàn nằm trong tay đội chủ nhà. Phần lớn thời gian bóng chỉ lăn bên phần sân của U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, trong khi thủ môn Phương Thảo gần như không phải đối mặt với nguy hiểm đáng kể.

Trận đấu sau đó phải tạm dừng khoảng 15 phút do ảnh hưởng của thời tiết. Khi trở lại, U17 nữ Việt Nam lập tức tăng tốc trở lại.

Phút 70, Khánh Chi hoàn tất cú poker, đồng thời đưa đội nhà vươn lên dẫn 13-0. Chỉ một phút sau, Hà Vi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 14-0.

Với cách biệt này, U17 nữ Việt Nam đã chính thức vượt qua U17 nữ Kyrgyzstan về hiệu số bàn thắng bại để tạm chiếm ngôi đầu bảng D.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn không dừng lại. Phút 75, Khánh Chi tiếp tục lập công để hoàn tất màn trình diễn chói sáng của mình. Sau đó, Thu Phương ghi bàn ở phút 83, Hà Vi lập cú đúp trong các phút 84 và 89, trong đó có một bàn từ chấm phạt đền.

Nguyễn Thị Thủy ghi bàn ở phút 88, trước khi Hà Mi khép lại cơn mưa bàn thắng ở phút 90.

Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.

Chiến thắng này giúp U17 nữ Việt Nam có cùng 6 điểm với U17 nữ Kyrgyzstan nhưng tạm thời đứng đầu bảng D nhờ hiệu số vượt trội +26, so với +19 của đối thủ Trung Á.

Cuộc đua ngôi đầu vì thế vẫn chưa ngã ngũ. Với lợi thế hiện tại, U17 nữ Việt Nam sẽ có thêm sự tự tin trước màn đối đầu trực tiếp với U17 nữ Kyrgyzstan ở lượt trận cuối (18h00 ngày 11/10), trận đấu có thể quyết định tấm vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng D.