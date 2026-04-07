Tuyển Việt Nam thắng 13 trận liên tiếp, lập kỷ lục "khủng" khiến truyền thông Thái Lan bội phục

Với chiến thắng 3-1 trước Malaysia trên sân Thiên Trường (Nam Định) cuối tháng 3, tuyển Việt Nam không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn đánh dấu kỳ tích chưa từng có trong khu vực. Lần đầu tiên, một đội tuyển Đông Nam Á đạt mốc 13 trận toàn thắng, cho thấy sự vượt trội rõ rệt của tuyển Việt Nam dưới triều đại chiến lược gia người Hàn Quốc, Kim Sang-sik.

Thành tích ấn tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực. Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, Thai Live mới đây đã dành nhiều phân tích với tiêu đề “Gây chấn động bóng đá Đông Nam Á”.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn Thái Lan, tuyển Việt Nam đang thể hiện sức mạnh áp đảo cùng sự ổn định hiếm thấy, điều chưa đội bóng nào trong khu vực từng làm được. Nhận định trong bài viết như sau: "Đội tuyển Việt Nam lập nên cột mốc chưa từng có, phá kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

So với quá khứ, kỷ lục lịch sử mới càng trở nên nổi bật. Ngay cả giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam cũng chỉ có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, những đội tuyển giàu thành tích như Thái Lan, Indonesia hay Singapore cũng chỉ từng đạt tối đa 9 trận thắng liên tiếp. Việc thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt mốc này tới 4 trận cho thấy bước tiến vượt bậc về đẳng cấp và bản lĩnh.

"Chuỗi 13 trận thắng liên tiếp giúp tuyển Việt Nam xây dựng nền tảng vững chắc, qua đó tiếp thêm niềm tin giúp đội bóng chinh phục cột mốc lớn hơn trong tương lai. Màn trình diễn của "Các chiến binh sao vàng" không chỉ phản ánh năng lực của tuyển Việt Nam mà còn phản ánh hiệu quả trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Trong tương lai, tuyển Việt Nam có thể kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp khi họ không đối đầu với đối thủ quá khó khăn trong thời gian tới" - một đoạn bình luận khác của Thai Live.

Chuỗi thăng hoa của tuyển Việt Nam chỉ bắt đầu từ chiến thắng 5-0 trước Myanmar tại ASEAN Cup 2024, trước khi lần lượt vượt qua Singapore và Thái Lan để lên ngôi vô địch. Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì tại vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng trước Malaysia, Lào và Nepal. Theo truyền thông Thái Lan, lối chơi gắn kết, công thủ toàn diện đã trở thành dấu ấn rõ nét của đội bóng.

Không chỉ mang ý nghĩa về con số, chuỗi 13 trận thắng còn tạo nền tảng tâm lý vững chắc cho những mục tiêu lớn sắp tới như AFF Cup, FIFA ASEAN Cup và vòng chung kết Asian Cup 2027.

Với phong độ hiện tại cùng lực lượng đang ở độ chín, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài kỷ lục, qua đó thiết lập chuẩn mực mới cho bóng đá khu vực.