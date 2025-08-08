Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8

Lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam đối đầu với Serbia. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn khi đang xếp thứ 8 trên BXH thế giới (Việt Nam xếp thứ 25) và đã tham dự giải thế giới lần thứ 11 (Việt Nam tham dự lần đầu tiên). Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã vượt qua khó khăn để giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Tuyển Việt Nam thắng liền 2 trận ở giải thế giới

Set thứ nhất, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25-21. Set thứ hai, Serbia thắng lại 25-23. Set thứ 3 tiếp tục chứng kiến thế trận giằng co. Đoàn quân dưới quyền HLV Nguyễn Trọng Linh tận dụng tốt hơn cơ hội ở thời điểm quyết định để thắng 25-22. Tiếp đà hưng phấn, tuyển Việt Nam thắng 25-23 ở set 4 để giành chiến thắng chung cuộc.

Với thắng lợi này, tuyển Việt Nam giữ vững vị trí nhì bảng A giải bóng chuyền U21 nữ thế giới. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh bằng điểm với đội đầu bảng Argentina nhưng kém hơn về chỉ số phụ.

Theo quy định của giải, 4 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng 1/8. Tuyển Việt Nam với 6 điểm trong tay đang có cơ hội lớn để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo.