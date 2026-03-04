Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở đâu dịp FIFA Days tháng 3-2026?

LĐBĐ Việt Nam chính thức xác định địa điểm và thời gian thi đấu trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3-2026 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Bangladesh. Theo đó, cuộc so tài này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Đây là trận đấu mang ý nghĩa tạo bước chạy đà cần thiết cho đoàn quân HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào trận tái đấu tuyển Malaysia tại lượt trận cuối Vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 diễn ra cuối tháng 3-2026.

Bangladesh được đánh giá là "quân xanh" phù hợp trong giai đoạn FIFA Days kỳ này, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội rà soát đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào ngày 21-3. Việc lựa chọn sân Hàng Đẫy, vốn là địa điểm quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Thủ đô, cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt sân bãi và không khí cổ vũ cho thầy trò ông Kim Sang-sik.

Thông tin chi tiết về công tác tổ chức, vé vào sân cũng như các hoạt động liên quan đến trận đấu sẽ tiếp tục được VFF cập nhật và thông báo trong thời gian tới.