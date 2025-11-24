Tuyển Việt Nam sẽ tái hiện chiến thắng 18-0, mở toang cánh cửa đi tiếp ở giải châu Á?

Đúng 10 năm trước, đội U17 Việt Nam từng gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp U17 Guam tới 18-0 ở vòng loại U17 châu Á. Chiến thắng khi ấy đã giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam leo lên đứng đầu BXH và sau đó toàn đội đã giành vé dự VCK. Cho đến nay, chiến thắng 18-0 vẫn là tỷ số đậm nhất trong lịch sử của U17 Việt Nam.

Tối nay (24/11), U17 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để tái lập chiến tích kể trên, khi toàn đội chạm trán đối thủ có trình độ tương đồng với Guam, đó là U17 Quần đảo Bắc Mariana ở vòng loại U17 châu Á 2026.

Hiện ở bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia tạm đứng đầu nhờ hơn U17 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại. Lượt trước, Malaysia thắng Quần đảo Bắc Mariana 13-0 còn U17 Việt Nam hạ Singapore 6-0.

U17 Việt Nam khả năng sẽ thắng rất đậm trước Quần đảo Bắc Mariana.

Có một thống kê giúp U17 Việt Nam tự tin vào khả năng tái lập chiến tích thắng 18-0 ở giải châu Á khi chạm trán U17 Quần đảo Bắc Mariana. Theo đó, Quần đảo Bắc Mariana luôn để thua với những tỷ số cực đậm mỗi khi tham dự vòng loại giải châu lục.

Hồi tháng 10/2024, Quần đảo Bắc Mariana đá vòng loại U17 châu Á, thua cả 3 trận với các tỷ số 0-19, 0-10 và 0-0 (trước các đối thủ Australia, Indonesia và Kuwait). Sau 3 trận, Quần đảo Bắc Mariana nhận tới 38 bàn thua mà không gỡ được bàn nào.

Trước đó, vào năm 2022, U17 Quần đảo Bắc Mariana cũng để thua tới 38 bàn sau 2 trận tại vòng loại giải châu Á, trong đó có trận thua lịch sử với tỷ số 0-23 trước Australia.

Tất nhiên, nếu không thể thắng quá đậm trước Quần đảo Bắc Mariana hòng chiếm ngôi đầu bảng của Malaysia, U17 Việt Nam vẫn sẽ nắm quyền tự quyết trong tay ở vòng loại U17 châu Á 2026.

Nhiều khả năng trận đối đầu trực tiếp giữa U17 Việt Nam gặp Malaysia (ngày 30/11) vẫn sẽ mang tính chất quyết định tấm vé duy nhất ở bảng đấu giành vé đi tiếp vào VCK. Khi đó, với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn sẽ được đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng trước Malaysia.