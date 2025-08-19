Tuyển Việt Nam sẽ hạ Thái Lan trong “cơn mưa” bàn thắng ở cuộc chiến “bất đắc dĩ”?

“Dớp thắng” khi chạm trán Thái Lan

Thống kê cho thấy, tuyển nữ Việt Nam thường rất có duyên giành chiến thắng mỗi khi chạm trán Thái Lan trong suốt hơn 10 năm qua.

Theo thống kê, hai đội từng chạm trán tổng cộng 9 lần ở mọi đấu trường kể từ năm 2014. Trận đấu duy nhất mà Thái Lan có thể giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam đã cách đây hơn 11 năm (ngày 21/5/2014 với tỷ số 2-1). Còn lại trong 8 trận đối đầu sau đó (kể từ trận đấu diễn ra ngày 22/9/2015 đến nay), tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại, thắng tới 7, hòa 1 trước Thái Lan.

Trong 8 lần đối đầu gần nhất, Thái Lan chỉ 2 lần ghi được bàn vào lưới tuyển Việt Nam (nhưng đội bạn vẫn đều thua). Ở 6 lần gặp nhau sau đó, Thái Lan đều không thể chọc thủng lưới tuyển Việt Nam và sau đó đội bạn đều thất bại.

Trong những lần chạm trán gần đây, tuyển nữ Việt Nam liên tục đánh bại Thái Lan cùng với tỷ số tối thiểu 1-0. Cả 2 trận chung kết các kỳ SEA Games 2019 và 2022, tuyển Việt Nam đều hạ Thái Lan với tỷ số này để bảo vệ chức vô địch.

Còn ở lần chạm trán gần nhất cách đây 1 tuần, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng hạ Thái Lan 1-0 ở trận quyết định suất nhất bảng A tại giải nữ Đông Nam Á 2025.

Tuyển nữ Việt Nam có thành tích áp đảo trước Thái Lan suốt hơn 10 năm qua.

“Mưa bàn thắng” dành tặng người hâm mộ?

Nếu như những lần đối đầu gần nhất, tuyển Việt Nam và Thái Lan phải gặp nhau trong trong những trận đấu mang tính chất quyết định chức vô địch hoặc ngôi đầu bảng thì ở trận hôm nay, 2 đội phải tái ngộ ở một cuộc chiến “bất đắc dĩ”.

Dù đặt mục tiêu vô địch song tuyển nữ Việt Nam sẽ bất đắc dĩ phải tranh hạng Ba với Thái Lan, sau khi toàn đội để thua U23 Australia ở vòng bán kết.

Do đó, trận đấu chiều nay (lúc 16h30) sẽ là cơ hội cho 2 đội, đặc biệt là chủ nhà Việt Nam, thi đấu một trận cống hiến. Dù không còn mục tiêu vô địch song thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn động lực để hướng tới chiến thắng, dặng tặng món quà tri ân người hâm mộ trên sân nhà.

Về cơ bản thì ở vòng bán kết, cả tuyển nữ Việt Nam lẫn Thái Lan đều bộc lộ hạn chế của mình. Với Thái Lan, đó là kinh nghiệm khi hầu hết toàn đội đều là những nhân tố trẻ, chỉ có đúng 1 cầu thủ trên 23 tuổi. Đây cũng là lý do khiến Thái Lan thua ngược Myanmar 1-2 dù sớm được đối thủ “tặng” một bàn phản lưới nhà ngay từ phút thứ 6.

Còn với tuyển nữ Việt Nam, nền tảng thể lực và hạn chế ở khả năng dứt điểm là lý do mấu chốt khiến toàn đội để thua U23 Australia cũng với tỷ số 1-2.

Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ một lần nữ hạ Thái Lan.

Nếu so với Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Trận đấu cách đây 1 tuần ở vòng bảng phần nào chứng minh điều đó khi thầy trò HLV Mai Đức Chung chơi lấn lướt và giành chiến thắng khá thuyết phục.

Ở trận tranh hạng Ba chiều nay, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ chủ động chơi tấn công. HLV Mai Đức Chung sẽ tung lực lượng mạnh nhất vào sân với mục tiêu giành chiến thắng, thậm chí với một tỷ số cách biệt. Nhưng để làm điều đó, các chân sút áo đỏ cần chỉnh lại “thước ngắm”.

Về cơ bản, khi yếu tố thành tích không còn quan trọng với tuyển nữ Việt Nam, toàn đội cũng sẽ có thể chơi bóng một cách thoải mái, không chịu nhiều sức ép về mặt tâm lý. Khi đó, Huỳnh Như, Bích Thuỳ và các đồng đội có thể sẽ phô diễn hết được sức mạnh tấn công hòng vượt qua Thái Lan.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao tuyển nữ Việt Nam sẽ một lần nữa vượt qua người Thái, giành “danh hiệu an ủi” là tấm HCĐ trên sân nhà, cùng với một “bữa tiệc” của bóng đá tấn công để tri ân người hâm mộ.