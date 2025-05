Tuyển Việt Nam sẽ dùng “bài” của Thái Lan để gây sốc trước Nhật Bản, mở toang cơ hội dự World Cup?

Tối qua (11/5), tuyển futsal nữ Nhật Bản bất ngờ để thua ngược Thái Lan 1-3 ở trận phân định ngôi nhất bảng C. Thất bại khiến tuyển nữ Nhật Bản rơi xuống nhì bảng C, chạm trán tuyển futsal nữ Việt Nam ở tứ kết giải futsal nữ châu Á. Trong khi đó, Thái Lan đứng đầu bảng C, chạm trán Hồng Kông (Trung Quốc) ở vòng sau.

Chắc chắn, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ theo dõi rất kỹ trận đấu giữa Thái Lan và Nhật Bản tối qua, hòng đưa ra những phương án chiến thuật phù hợp cho trận tứ kết.

Có thể thấy, Thái Lan đã rất thành công với chiến thuật phòng ngự phản công trong hiệp hai, hòng tung ra những đòn trừng phạt để giành chiến thắng trước Nhật Bản.

Trong hiệp 1, hai đội chơi đôi công, cùng tạo ra cơ hội nhưng không bên nào có thể mở tỷ số. Hiệp 2, Thái Lan chuyển sang chiến thuật phòng ngự, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm và phương án này lập tức mang lại hiệu quả.

Với hàng phòng ngự được gia cố, Thái Lan ngăn chặn được nhiều pha lên bóng của Nhật Bản. Đội bóng xứ Mặt trời mọc bế tắc trong việc tiếp cận gần cầu môn của Thái Lan. Sau đó, Nhật Bản cũng chỉ có thể ghi được bàn thắng nhờ một cú sút xa trong tình huống mà thủ môn Thái Lan có phần mất tập trung.

Tuy nhiên, sau bàn thua thì Thái Lan vẫn thi đấu rất bình tĩnh. Có tới 2 trong số 3 bàn thắng mà Thái Lan ghi được, đều xuất phát từ những sai lầm của cầu thủ Nhật Bản khi họ để mất bóng và Thái Lan đã phản công ở tốc độ cao.

Tuyển Nhật Bản được đánh giá cao nhưng vẫn có điểm yếu ở hàng phòng ngự.

Có thể thấy ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào phút 28, cầu thủ Nhật Bản mất bóng bên phần sân đối phương, sau đó chỉ có 2 cầu thủ Thái Lan băng lên phản công và họ chỉ dùng 1 đường chuyền để đánh bại 3 cầu thủ Nhật Bản lẫn cả thủ môn.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Lần này, cầu thủ Nhật Bản lại chuyền hỏng ở giữa sân, tiền đạo Thái Lan cướp bóng và đẩy thêm 2 nhịp trước khi tung cú sút căng đánh bại thủ môn Nhật Bản.

Rõ ràng, Nhật Bản dù được đánh giá cao hơn nhưng họ vẫn có những điểm yếu ở khả năng phòng ngự và Thái Lan đã khai thác một cách rất triệt để.

Nhiều khả năng, tuyển Việt Nam cũng đá phòng ngự phản công trước Nhật Bản, giống như chiến thuật mà Thái Lan đã áp dụng trong hiệp hai. Việc ưu tiên trong hàng phòng ngự, đảm bảo sự chắc chắn và chờ đối thủ phạm sai lầm, có thể mang tới cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Thái Lan khai thác triệt để sai lầm bên phía Nhật Bản hòng giành chiến thắng.

Muốn giành thế trận tốt trước Nhật Bản, thể lực cũng là điều rất quan trọng với tuyển nữ Việt Nam. Đây lại là yếu tố mà tuyển Việt Nam có lợi thế so với đối thủ. Ở lượt đấu hôm qua, tuyển Việt Nam đá với đội hình phụ, chơi với nhịp độ rất chậm trước Iran nhằm đảm bảo thể lực cho vòng tứ kết. Ngược lại, Nhật Bản phải trải qua trận đấu vắt sức nhưng vẫn để thua trước Thái Lan. Ở vòng tứ kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ vào trận với nền tảng thể lực tốt nhất và đây sẽ là cơ sở để toàn đội gây bất ngờ.

Về cơ bản, tuyển nữ Việt Nam vẫn bị đánh giá “cửa dưới” so với Nhật Bản. Song, Thùy Trang và các đồng đội có cơ sở để hướng tới một cú sốc trên đất Trung Quốc. Nếu có thể vượt qua Nhật Bản, tuyển Việt Nam sẽ tiến vào bán kết và tấm vé World Cup cũng sẽ ở gần hơn bao giờ hết.

Phân nhánh đấu từ vòng tứ kết.