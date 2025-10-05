Tuyển Việt Nam sẽ đại chiến tuyển Trung Quốc trước thềm 2 giải đấu lớn?

Theo thông tin từ hãng truyền thông New.QQ vừa đăng tải, đội U23 Trung Quốc đã xác nhận hai trận đấu giao hữu với U23 Thái Lan trong tháng 10 này. Mặc dù thông lệ là các đội thường tránh thi đấu với những đối thủ cùng bảng trước những giải đấu lớn, nhưng kế hoạch đá 2 trận với Thái Lan đã được chốt từ trước lễ bốc thăm chia bảng VCK giải U23 châu Á 2026.

Cũng theo New.QQ, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) sẽ tổ chức một giải đấu cúp Tứ hùng để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2026. CFA muốn mời U23 Việt Nam dự giải đấu này, do lối chơi và đặc điểm của cầu thủ Việt Nam có khá nhiều điểm tương đồng với Thái Lan.

Trung Quốc muốn mời U23 Việt Nam đá giải Tứ hùng vào tháng 11 tới.

Hiện vẫn chưa rõ U23 Việt Nam có đồng ý dự giải đấu tại Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, nếu tham dự giải đấu, các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội tốt để rèn quân trước thềm 2 giải đấu rất quan trọng gồm SEA Games 33 vào cuối năm nay và giải U23 châu Á vào đầu năm sau.

Tại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu tương đối khó (bảng A) cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Trong khi đó, U23 Trung Quốc được xếp vào bảng D cùng Iraq, Australia, Thái Lan.

Trước đó, trang Sohu của Trung Quốc đưa ra bình luận rằng kết quả bốc thăm nói trên đã gây tranh cãi lớn, đặc biệt là bảng A nơi có sự góp mặt của U23 Việt Nam.

Sohu cho rằng đây là bảng đấu rất có lợi cho chủ nhà Saudi Arabia bởi họ tránh được nhiều đội rất mạnh và chỉ phải gặp 3 đối thủ khá “mềm” trong đó có U23 Việt Nam.