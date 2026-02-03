Tuyển Việt Nam rượt đuổi nghẹt thở với Indonesia, chia tay giải châu Á sau trận cầu 5 bàn thắng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ rất cao. Phút 1, Thái Huy có cú dứt điểm ở góc hẹp nhưng bóng đập người hậu vệ đối phương đi ra ngoài. Chỉ ít phút sau, Ngọc Ánh và Từ Minh Quang liên tiếp bắn phá khung thành Indonesia song thủ môn đội bạn chơi xuất sắc.

Phút 4, Indonesia mở tỉ số 1-0 sau tình huống phối hợp đá biên bài bản, Brian Ick là người dứt điểm thành công. Bàn thua sớm khiến tuyển futsal Việt Nam phần nào bị tâm lý, trong khi Indonesia càng chơi càng tự tin. Phút 8, Đa Hải có cơ hội ngon ăn nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Tuyển futsal Indonesia tận dụng triệt để những sai sót của các cầu thủ Việt Nam.

Đến phút 11, sai lầm của Đa Hải ở phần sân nhà tạo điều kiện để Indonesia phối hợp thoải mái trước vòng cấm và nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút sau đó, các học trò nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng các pha dứt điểm của Ngọc Ánh, Thịnh Phát hay Đa Hải đều thiếu chính xác. Đáng tiếc nhất là phút 20, Đa Hải đối mặt thủ môn trong tư thế không ai kèm nhưng lại sút ra ngoài. Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 cho Indonesia.

Bước sang hiệp hai, tuyển futsal Việt Nam đẩy cao đội hình. Phút 21, Ngọc Linh có cơ hội rút ngắn tỉ số nhưng không tận dụng được. Nỗ lực cuối cùng được đền đáp ở phút 25 khi Đa Hải ghi bàn rút ngắn xuống 1-2.

Tuy nhiên, niềm vui của tuyển futsal Việt Nam không kéo dài lâu. Phút 26, Indonesia nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn, nâng tỉ số lên 3-1. Trong thế không còn gì để mất, Văn Tú thường xuyên dâng cao và đội chuyển sang chơi power play ở nửa cuối hiệp hai.

Chiến thuật này phát huy hiệu quả ở phút 36 khi Đa Hải hoàn tất cú đúp với cú sút căng từ cánh trái, rút ngắn còn 2-3. Phút 37, cơ hội vàng để gỡ hòa đã đến nhưng Mạnh Dũng lại dứt điểm ra ngoài ở cự li chỉ khoảng 1 mét trong sự tiếc nuối tột cùng.

Tuyển futsal Việt Nam dừng bước tại tứ kết.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam thua 2-3 trước Indonesia và chính thức dừng bước tại tứ kết futsal châu Á 2026, sau trận đấu mà đội quân của HLV Diego Giustozzi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thiếu đi sự sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Còn với futsal Indonesia, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này giành quyền vào bán kết giải châu Á và sẽ chạm trán tuyển Nhật Bản. Trước đó, tuyển Indonesia đã 10 lần dự giải futsal châu Á nhưng mới chỉ có 1 lần vào tứ kết ở năm 2018.

Tỉ số: Việt Nam 2-3 Indonesia

Ghi bàn:

Việt Nam: Đa Hải 25', 35’

Indonesia: Brian Ick 4', Ardiansyah Nur 11', Reza 26'