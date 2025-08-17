Tuyển Việt Nam quyết hạ Thái Lan, chờ "cầu thủ thứ 13" vào sân thi đấu

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2025, Ban Tổ Chức giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á đã chính thức thông báo về việc bán vé cho các trận đấu quan trọng: trận tranh hạng ba giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan, cùng với trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng vào ngày 19 tháng 8 tới đây.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giá vé cho mỗi trận đấu được quy định như sau: 100.000 đồng cho vé thường và 200.000 đồng cho vé VIP. Khán giả có thể mua vé thông qua các kênh bán vé trực tuyến tại website hoặc bằng cách quét mã QRCode. Ngoài ra, vé cũng có thể được mua qua ứng dụng VNPAY và các ứng dụng ngân hàng như Agribank Plus, BIDV SmartBanking, Vietinbank, VietABank, HDBank và VietBank.

Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, người dùng cần đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục "Thể thao – Giải trí/Bóng đá", sau đó chọn giải đấu và trận đấu, lựa chọn chỗ ngồi, nhập thông tin thanh toán cùng mã khuyến mãi (nếu có), xác nhận và hoàn tất thanh toán để nhận vé điện tử.

Trong trận bán kết vừa diễn ra vào ngày 16 tháng 8, đội tuyển nữ Myanmar và đội U23 Australia đã giành chiến thắng để tiến vào chung kết. Cả hai đội đều nằm trong bảng B, và lần đối đầu trước đó, đội tuyển nữ Myanmar đã xuất sắc đánh bại đội U23 Australia. Tuy nhiên, sau đó, đội U23 Australia đã có những màn trình diễn xuất sắc, khiến cho trận tái đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và khó đoán.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tiến vào chung kết khi để thua trước U23 Australia ở bán kết. Nhưng họ sẽ tiếp tục thi đấu hết sức mình trong trận tranh hạng ba với đội tuyển nữ Thái Lan, một đối thủ rất quen thuộc. Mặc dù trong trận đấu vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng ấn tượng 1-0 trước Thái Lan, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò chắc chắn sẽ cống hiến hết sức cho người hâm mộ.

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút, trong khi trận chung kết sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày 19 tháng 8. Ban Tổ Chức cũng lưu ý rằng có thể có những điều chỉnh về phương thức bán vé nhằm đảm bảo an ninh cho khán giả.

Người hâm mộ hãy nhớ rằng khi đến sân, không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng nào có thể gây thương tích. Ban Tổ Chức có quyền từ chối sự tham gia của những khán giả không tuân thủ quy định và sẽ không hoàn lại tiền vé.