Tuyển Việt Nam nhận tin dữ trước FIFA ASEAN Cup

Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ nghỉ thi đấu ít nhất một tháng vì chấn thương rách cơ, do đó nhiều khả năng ngồi ngoài chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026.

Văn Vĩ chơi tốt tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Sau trận đấu mới đây của CLB Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt tiết lộ Nguyễn Văn Vĩ dính chấn thương rách cơ trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Kết quả chụp phim xác định Văn Vĩ cần khoảng một tháng để hồi phục chấn thương, lấy lại thể lực và cảm giác bóng tốt nhất.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ cuối tháng 9, do đó nhiều khả năng Văn Vĩ không kịp trở lại. HLV Kim Sang-sik phải tính toán các phương án nhân sự khác cho vị trí hậu vệ trái.

Trước đó, Văn Vĩ chấn thương sau 8 phút ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Hậu vệ của CLB Nam Định bứt tốc bên cánh trái, sau đó ôm đùi và ngã xuống sân. Kết quả kiểm tra chấn thương của Văn Vĩ tệ hơn kỳ vọng khi anh bị rách cơ thay vì căng cơ.

Tại giải đấu ASEAN Cup 2026, Văn Vĩ là hậu vệ trái số 1 của Việt Nam. Anh để lại dấu ấn lớn nhất với bàn thắng vào lưới Indonesia, mở đầu cho chiến thắng 3-0 của Việt Nam trên sân khách. Khi Văn Vĩ vắng mặt, HLV Kim trao cơ hội cho Phan Tuấn Tài.

Tuấn Tài không phải là mẫu hậu vệ trái cơ động và đa năng như Văn Vĩ. Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi Tuấn Tài vào sân thế chỗ Văn Vĩ, cánh trái của Việt Nam nhiều lần để lộ sơ hở. Đây là vị trí mà HLV Kim phải tính toán rất nhiều cho FIFA ASEAN Cup, nhất là khi Văn Vĩ chấn thương.

Ông Kim có thể triệu tập trở lại Jason Quang Vinh từ CLB Công an Hà Nội. Tại ASEAN Cup 2026, Jason Quang Vinh không lên tuyển, ở lại CLB để chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự AFC Champions League. Ở trận gần nhất ra sân tại Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO, Quang Vinh thi đấu bùng nổ bên hành lang trái.

HLV Kim từng triệu tập Jason Quang Vinh lên tuyển. So với khi khoác áo CAHN, màn trình diễn của hậu vệ nhập tịch không ấn tượng bằng. Chấn thương của Văn Vĩ sẽ mở ra cơ hội lên tuyển cho chân chạy cánh sinh năm 1997 ở giải đấu tới.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu cấp đội tuyển lần đầu tiên được FIFA trực tiếp quản lý và tổ chức riêng cho khu vực Đông Nam Á. Giải đấu diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 vào khung lịch FIFA Days, bắt buộc các câu lạc bộ phải nhả những ngôi sao mạnh nhất về phục vụ quốc gia.

Khác với giải đấu truyền thống của khu vực là ASEAN Cup, toàn bộ trận đấu tại FIFA ASEAN Cup đều được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng FIFA thế giới với hệ số cao. Quy mô giải gồm 14 đội được chia thành 2 hạng đấu: Premier Division (hạng 1) gồm 8 đội mạnh nhất đá tại Indonesia, tranh chức vô địch trị giá một triệu USD. Tiếp đó là Challenge Division (hạng 2) gồm 6 đội còn lại tranh tài tại Hong Kong.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B của Premier Division cùng Thái Lan, Philippines và khách mời Pakistan. Các đội ở từng bảng thi đấu vòng tròn, chọn ra đội dẫn đầu đá chung kết.