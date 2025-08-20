Tuyển Việt Nam nhận thưởng lớn sau hai chiến công trước Thái Lan

Đây là trận thắng thứ hai của tuyển nữ Việt Nam trước đội bóng xứ chùa Vàng trong giải này, trước đó họ cũng đã có một chiến thắng rõ nét ở vòng bảng (1-0).

Với thành tích này, tuyển nữ Việt Nam nhận được một khoản thưởng "khủng" lên tới 600 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ngay trước khi bước vào trận bán kết với đội tuyển nữ U23 Australia, các cầu thủ cũng đã được khen thưởng 500 triệu đồng từ một nhãn hàng như một động viên tinh thần đáng kể. Dù trong trận bán kết, đội tuyển đã thua 1-2 và không thể bảo vệ ngôi vô địch, nhưng sức mạnh và quyết tâm của các cô gái vẫn được ghi nhận.

Nữ Việt Nam có giải đấu ấn tượng khi 2 lần thắng kình địch Thái Lan, dù chung cuộc chỉ về hạng Ba.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Hải Phòng cũng đã quyết định thưởng 2 lần 500 triệu đồng cho toàn đội để khích lệ tinh thần sau những thắng lợi trước đó. Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thưởng động viên 500 triệu đồng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vì đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra ở vòng bảng.

Tổng cộng sau kỳ AFF Cup 2025, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng lên tới 2,6 tỷ đồng, một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và công sức đã bỏ ra. Các cầu thủ bây giờ sẽ trở về câu lạc bộ của mình để tiếp tục chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia, đồng thời ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá phong độ để tuyển chọn nhân sự mới chuẩn bị cho kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 năm nay.

Tin tức từ AFF Cup 2025 không chỉ phản ánh sự tiến bộ của bóng đá nữ Việt Nam mà còn chứng tỏ sự quan tâm, đầu tư từ các đơn vị liên quan như VFF và chính quyền địa phương.