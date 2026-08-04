Tuyển Việt Nam nhấn chìm Indonesia như thế nào?

HLV Kim Sang-sik sẵn sàng cất Xuân Son và Hoàng Hên lên ghế dự bị để tung vào sân các tiền đạo có khả năng pressing "rát" hơn. Sự điều chỉnh từ HLV người Hàn chính là bước ngoặt giúp tuyển Việt Nam vượt ải Indonesia thành công.

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Tất cả đều bất ngờ khi đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trước Indonesia được công bố. HLV Kim vẫn giữ Đình Bắc ở lại, dù trước đó ra quyết định "phũ" với số 9. Càng bất ngờ hơn khi thuyền trưởng tuyển Việt Nam đẩy cả Xuân Son và Hoàng Hên lên ghế dự bị, nhường chỗ cho Hai Long và Tài Lộc.



Trước giờ bóng lăn, truyền thông Indonesia tập trung chú ý vào bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Họ hiến kế cho HLV Herdman rằng, cản được Xuân Son, Indonesia sẽ nắm nhiều phần thắng trong tay. Và nếu ngăn được tầm sáng tạo của Hoàng Hên, tuyển Việt Nam sẽ bị chặn đứng một vị trí cầm bóng và tổ chức thế trận.

Trang Bola.com của Indonesia đã phân tích như vậy. Đến khi HLV Kim cất cả 2 trụ cột quan trọng nhất, mọi dự đoán bị đảo lộn. Và chắc chắn HLV Herdman của Indonesia cũng "việt vị" nhiều phần về sự chuẩn bị trước trận.

Hai Long tỏa sáng

HLV Kim bố trí Đình Bắc đá cao nhất trên hàng công. Tài Lộc quán xuyến cánh phải. Hai Long ở hướng đối diện. Hoàng Đức sẽ chơi ngay phía sau Đình Bắc. Và trận này, HLV Kim quyết định tách biệt cặp tiền vệ Quang Hải - Hoàng Đức, chỉ chọn Hoàng Đức và bổ sung thêm Lê Phạm Thành Long. Từ hệ thống này, xu hướng chơi của tuyển Việt Nam là phòng ngự phản công và tập trung vào các tình huống pressing chủ động.

Indonesia đầy tự tin khi bước vào trận đấu này. HLV Herdman tuyên bố họ sẽ hạ Việt Nam. Truyền thông Indonesia tin rằng đây là lúc đánh bại Việt Nam, dựa trên phong độ thăng hoa của các nhân tố nhập tịch mới như Thom Haye và Mitchell Baker. Indonesia có lợi thế sân nhà, do đó nhập cuộc với tinh thần "nuốt chửng" Việt Nam bằng đội hình đẩy lên cao.

Hai Long chơi tuyệt hay ở trận này. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Chủ nhà hưng phấn, đó là lúc họ nhận những gáo nước lạnh từ sự đột biến của tuyển Việt Nam. Bàn mở tỷ số của các "Chiến binh sao vàng" đến từ khoảnh khắc Văn Vĩ xâm nhập bất ngờ vào hành lang trong. Vĩ nhận đường chuyền của Hai Long, thoát xuống dứt điểm thành bàn dù góc sút hẹp.

Sau đó, tuyển Việt Nam nâng tỷ số 2-0 từ tình huống chuyển trạng thái tấn công tuyệt vời. Thành Long là người tung đường chuyền dọc sân, đặt Hai Long vào thế thuận lợi để dốc bóng xâm nhập vòng cấm Indonesia. Hai Long cầm bóng, liếc nhìn một nhịp sang phải để đánh lừa đối thủ trước khi tự mình dứt điểm thành bàn.

Indonesia thua 2 bàn chỉ sau 15 phút. Họ lâm cảnh hoang mang và xáo trộn đội hình.

Thầy trò HLV Kim sớm nắm lợi thế dẫn bàn, do đó càng thuận lợi để chơi phòng ngự phản công. Từ đây, ý đồ của HLV Kim khi chọn Hai Long mới thể hiện rõ. Tiền đạo của CLB Hà Nội được cử theo kèm 1-1 với ngòi nổ Thom Haye của Indonesia. Trong hiệp một, Haye ức chế đến nỗi xoạc bóng thô bạo với Hai Long.

HLV Kim cũng lên phương án kỹ lưỡng để hóa giải bài tấn công bóng bổng của Indonesia. Đầu tiên, từ thế trận pressing chủ động và luôn có 2 cầu thủ chạy biên (Tiến Anh - Tài Lộc, Văn Vĩ - Hai Long), tuyển Việt Nam luôn áp sát sớm, không cho Haye và các tiền vệ Indonesia có không gian, thời gian xử lý để tạt bóng.

Ở bên trong vòng cấm, Thành Chung là người theo kèm thường trực với tiền đạo Baker cao 1,96m. Và Thành Chung không đơn độc khi chống chọi với tiền đạo cao hơn anh cả một cái đầu. Cụ thể là khi bóng hướng đến vị trí của Baker, Thành Chung sẽ áp sát, Việt Anh hoặc Xuân Mạnh bám đuổi ngay bên cạnh để chặn trước đường chuyền hoặc đặt Baker vào thế "gọng kìm".

Dấu ấn lớn nhất của Baker chỉ là tình huống đánh đầu nguy hiểm vào cuối hiệp một. "Cây sào" của Indonesia đã bị khóa chặt hoàn toàn ở trận này. Tương tự là Haye, người đã nén đau sau chấn thương để thi đấu nhưng không có đủ không gian để xử lý và thực hiện các đường chuyền đột biến.

HLV Kim đã đúng

Tuyển Việt Nam dốc toàn lực pressing trong khoảng 60 phút. Sau đó, Hai Long và Tài Lộc hoàn thành nhiệm vụ, được ông Kim rút ra để thay bằng Xuân Son và Hoàng Hên. Lúc này, hàng thủ Indonesia đã thấm mệt. Tuyển Việt Nam tăng chất lượng phản công với Xuân Son, Hoàng Hên và tạo ra một loạt cơ hội nguy hiểm ở những phút cuối trận.

Xuân Son ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam từ tình huống dàn xếp chớp nhoáng. Hoàng Đức cầm bóng ở giữa sân, tung đường chuyền trực diện chuẩn mực. Son đón bóng, xử lý gọn và dứt điểm vừa đủ tinh tế để đánh bại thủ môn của Indonesia.

Sau cùng, chúng ta nhìn lại cục diện trận đấu và nhận ra mọi quyết định của HLV Kim đều phát huy tác dụng.

HLV Kim là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển.

Hai Long đóng góp một bàn và một kiến tạo, là ngôi sao sáng nhất trận này. Việt Anh được chọn đá chính thay vì Văn Hậu, đã chơi một trận bằng ý chí sắt đá dù đổ máu và được băng bó trên sân. Nhiều CĐV từng đề nghị HLV Kim đẩy Văn Vĩ lên ghế dự bị sau trận Singapore. Ông Kim vẫn tin vào Văn Vĩ và chính hậu vệ này mở ra thế trận thuận lợi cho đội tuyển.

Chiến lược gia người Hàn nhận ra Quang Hải và Hoàng Đức không phát huy triệt để khi đá cạnh nhau. Ông tung Thành Long vào sân và tiền vệ của CAHN hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ phòng ngự, thu hồi bóng lẫn phát động tấn công. Sau cùng, Xuân Son lùi lại một bước để vào sân từ ghế dự bị và anh ghi bàn.

Indonesia vẫn giữ nguyên bộ khung đã giành 2 chiến thắng từ đầu ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, HLV Kim dám thay nửa đội hình đá chính cho trận đấu mang tính định đoạt. Đó là khác biệt của tuyển Việt Nam, đến từ chiều sâu đội hình và tính bất ngờ.

Các "Chiến binh sao vàng" chỉ có một mục tiêu là chiến thắng để nắm lợi thế tại bảng A và thầy trò HLV Kim làm được. Thế khó khăn của tuyển Việt Nam giờ đã chuyển sang Indonesia.