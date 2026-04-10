Tuyển Việt Nam nã 2 bàn vào lưới Indonesia, vẫn cay đắng tan mộng vô địch Đông Nam Á

Kết quả: Futsal Việt Nam 2-3 Futsal Indonesia

Ghi bàn: Đa Hải 22', Trịnh Công Đại 30' - Kareth 10', 14', Sanjaya 23'

Trận bán kết futsal Đông Nam Á 2026 một lần nữa tái hiện “duyên nợ” giữa Việt Nam và Indonesia – cặp đấu đã trở thành kinh điển của khu vực những năm gần đây. Nhưng cũng giống nhiều lần trước, khi đối thủ xứ Vạn đảo đạt phong độ cao, futsal Việt Nam lại lỡ hẹn với trận chung kết, dù đã chiến đấu đến tận cùng.

Ngay từ những phút đầu, thế trận đã cho thấy sự giằng co đúng tính chất một trận bán kết. Việt Nam nhập cuộc chủ động, thậm chí có cơ hội rất sớm khi cú sút của Thịnh Phát đưa bóng dội xà ngang ở phút 4. Tuy nhiên, bước ngoặt đến nhanh chóng với sai lầm cá nhân. Phút 10, từ pha xử lý lúng túng của Ngọc Ánh trước sức ép pressing, Kareth cướp bóng rồi dứt điểm mở tỷ số cho Indonesia.

Niềm vui của các cầu thủ Indonesia.

Bàn thua sớm khiến Việt Nam đánh mất sự tự tin, trong khi Indonesia càng chơi càng hưng phấn. Phút 14, vẫn là Kareth tung cú sút xa uy lực, nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn cho đội bóng áo trắng, còn Việt Nam rơi vào thế phải rượt đuổi.

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Diego Giustozzi vùng lên mạnh mẽ. Phút 22, từ một tình huống cố định, Minh Quang kiến tạo để Đa Hải dứt điểm tung nóc lưới, rút ngắn còn 1-2 và thắp lại hy vọng. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài lâu thì hàng thủ Việt Nam lại bộc lộ khoảng trống. Chỉ 1 phút sau, Sanjaya xuất hiện đúng lúc ở cột hai, đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1 cho Indonesia.

Đó là khoảnh khắc mang tính quyết định của trận đấu – khi Việt Nam vừa trở lại đã lập tức bị dội gáo nước lạnh. Không chỉ vậy, trận đấu còn gây tranh cãi ở phút 21 khi Kareth có pha vào bóng nguy hiểm nhưng không bị trọng tài rút thẻ, khiến Việt Nam chịu thêm bất lợi về tâm lý.

Dẫu vậy, các cầu thủ Việt Nam không buông xuôi. Họ tiếp tục dồn ép trong những phút cuối và được đền đáp ở phút 30. Từ pha đá biên nhanh của Nhan Gia Hưng, Công Đại băng vào dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Những phút còn lại, Việt Nam chơi power-play, tạo sức ép nghẹt thở nhưng không thể tìm thêm bàn thắng.

Đa Hải lập công cho futsal Việt Nam. Đội có 2 bàn thắng nhưng vẫn phải dừng giấc mơ Chung kết.

Thất bại 2-3 khép lại cuộc đua vô địch nhiều cảm xúc của futsal Việt Nam, và cũng nối dài chuỗi “lỡ hẹn” trước Indonesia – đối thủ đang vươn lên mạnh mẽ và dần trở thành thế lực số một khu vực. Đây không chỉ là câu chuyện của một trận thua, mà còn là khoảng cách về bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định.

Dẫu vậy, màn trình diễn của Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Từ sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ như Nhan Gia Hưng, đến tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc khi bị dẫn trước hai bàn, đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao đáng kỳ vọng.

Giấc mơ vô địch khép lại theo cách đầy tiếc nuối, nhưng hành trình vẫn chưa dừng. Trước mắt, futsal Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba lúc 17h00 ngày 12/4, gặp đội thua trong cặp bán kết giữa Thái Lan và Australia. Đó không chỉ là cơ hội giành huy chương, mà còn là lời đáp cho niềm tự trọng – sau một trận thua mà nếu sắc sảo hơn, mọi thứ đã có thể rất khác.