Tuyển Việt Nam lâm thế cực khó, phép màu nào cho thầy trò HLV Mai Đức Chung?

Chiến thắng đậm 4-0 của nữ Uzbekistan trước Bangladesh ở lượt cuối bảng B đã làm đảo lộn cục diện cuộc đua vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. Đội bóng Trung Á khép lại vòng bảng với 3 điểm, hiệu số -2 nhưng ghi tới 4 bàn thắng, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất và giành quyền đi tiếp.

Kết quả này đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế cực khó trước lượt trận cuối bảng C. Về lý thuyết, cánh cửa tứ kết vẫn chưa khép lại hoàn toàn với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, điều kiện để đi tiếp không hề đơn giản: Việt Nam cần tránh một thất bại nặng trước Nhật Bản. Nếu thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên, cơ hội sẽ khép lại. Ngay cả kịch bản thua cách biệt 2 bàn cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không có thêm bàn thắng, hoặc các chỉ số phụ như thẻ phạt tệ hơn Philippines (đội hiện có 3 điểm, ghi 2 bàn, hiệu số -2 còn Việt Nam hiện có 3 điểm, ghi 2 bàn, hiệu số +0).

Nói cách khác, số phận của đội tuyển nữ Việt Nam đang bị đặt vào một thế trận “đi trên dây”. Không chỉ phải đối đầu với một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á, các cô gái áo đỏ còn phải tính toán từng bàn thua, từng chi tiết nhỏ để giữ lại hy vọng.

Nữ Việt Nam chơi không tệ nhưng gặp khó ở giải châu Á.

Vấn đề nằm ở chỗ, Nhật Bản là đối thủ gần như ở một đẳng cấp khác. Đội bóng xứ sở Mặt trời mọc nhiều năm qua vẫn là thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu lục, sở hữu nền tảng kỹ thuật, tốc độ và tư duy chiến thuật vượt trội. Khi Nhật Bản tung ra đội hình mạnh nhất, khoảng cách giữa hai đội là rất lớn.

Ngay cả trong kịch bản Nhật Bản xoay tua lực lượng, bài toán dành cho Việt Nam cũng không hề dễ giải. Bởi đội hình “dự bị” của họ vẫn là những cầu thủ trẻ giàu chất lượng, được đào tạo bài bản và luôn khát khao chứng tỏ bản thân. Những trận đấu như vậy thường rất nguy hiểm, bởi các cầu thủ trẻ Nhật Bản thi đấu với năng lượng và động lực lớn để ghi điểm với ban huấn luyện.

Nói cách khác, dù Nhật Bản dùng đội hình nào thì tuyển nữ Việt Nam vẫn phải bước vào một trận đấu với áp lực cực lớn. Đó không chỉ là áp lực từ đối thủ, mà còn từ hoàn cảnh buộc phải “giữ tỷ số” để nuôi hy vọng.

Nữ Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng.

“Trận đấu này là thử thách rất lớn đối với tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á cũng như thế giới. Đây là trận cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trong bối cảnh ấy, nếu tuyển nữ Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng, đó cũng không hẳn là một thất bại khó chấp nhận. Tại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển chủ động bước vào giai đoạn trẻ hóa lực lượng nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn. Nhiều gương mặt trẻ được trao cơ hội ra sân và tích lũy kinh nghiệm, khiến đội hình chưa đạt được sự ổn định và độ gắn kết cao nhất như những năm trước.

Bên cạnh đó, một số trụ cột của đội cũng không có được thể trạng tốt nhất do ảnh hưởng của chấn thương và quá trình hồi phục. Những nhân tố quan trọng như Thanh Nhã chưa đạt trạng thái phong độ lý tưởng, phần nào khiến sức mạnh tổng thể của đội tuyển bị ảnh hưởng.

Trong một giải đấu khắc nghiệt như Asian Cup – nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu lục – những yếu tố ấy chắc chắn tác động trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của tuyển nữ Việt Nam.

Dẫu vậy, bóng đá luôn tồn tại những câu chuyện vượt ngoài mọi dự đoán. Tuyển nữ Việt Nam từng nhiều lần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bằng tinh thần chiến đấu bền bỉ và ý chí không bỏ cuộc. Trước Nhật Bản, nhiệm vụ rõ ràng là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu các học trò của HLV Mai Đức Chung có thể chơi với sự tập trung cao nhất, chiến đấu đến phút cuối cùng và giữ được thế trận trong tầm kiểm soát, biết đâu một “phép màu nhỏ” vẫn có thể xuất hiện.

Hy vọng ấy mong manh, nhưng trong bóng đá, đôi khi chỉ cần chừng đó là đủ để tiếp tục chiến đấu.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 16h00 (giờ Việt Nam) ngày hôm nay 10/3.