Tuyển Việt Nam làm gì khi bị loại sớm khỏi giải Đông Nam Á?

Dù đã nỗ lực hết mình nhưng U19 Việt Nam không thể tiếp tục cuộc hành trình tại VCK U19 Đông Nam Á 2024 sau khi chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên và đành nhìn U19 Thái Lan cùng U19 Malaysia giành chiến thắng trong lượt trận thứ hai ngày 22/7, qua đó chấm dứt cơ hội của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh. Chính thức bị loại, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ không thể cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết ngay cả khi họ có thể đánh bại U19 Lào ở trận đấu cuối cùng.



Nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ tinh thần lạc quan cho các cầu thủ, HLV Hứa Hiền Vinh đã dành nhiều thời gian để hỗ trợ các học trò xả stress và chuẩn bị tâm lý cho trận đấu cuối cùng. Ông hiểu rằng áp lực không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu mà còn có thể tác động tiêu cực lên quá trình phát triển của cầu thủ trẻ. Để giúp đội tuyển U19 Việt Nam lấy lại tinh thần, buổi tập chiều ngày 22/7 được tổ chức nhẹ nhàng, kết hợp cùng các trò chơi mini game và bóng.

Tâm trạng U19 Việt Nam khá tốt trước ngày đấu trận danh dự gặp U19 Lào.

HLV Hứa Hiền Vinh và các cầu thủ đều hiểu rằng, mỗi trận đấu quốc tế đều mang lại những bài học quý giá cho sự nghiệp của họ, và họ sẽ không từ bỏ cơ hội để phát triển, học hỏi qua từng trận đấu. Trận gặp U19 Lào diễn ra vào lúc 15h00 ngày 24/7 trên SVĐ Gelora Bung Tomo - một trong những địa điểm tổ chức VCK U17 World Cup tại Indonesia năm 2023, là cơ hội cuối cùng để thể hiện và rút kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Hôm nay, bảng A giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra hai trận đấu lúc 19h30 là Indonesia vs Đông Timor, Campuchia vs Philippines. Indonesia khả năng cao sẽ chiến thắng để đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Còn Philippines sẽ cần cố gắng chiến thắng để đạt vị trí nhì bảng với 6 điểm, cố gắng cạnh tranh vé vớt với đội nhì bảng C.