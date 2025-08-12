Tuyển Việt Nam lại thắng vang dội, bay cao ở sân chơi thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng khi đánh bại đội tuyển U21 Puerto Rico trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng giải U21 thế giới. Diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 8 năm 2025, trận đấu dù chỉ mang tính chất thủ tục nhưng đã cho thấy tinh thần thi đấu mạnh mẽ của các cầu thủ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh.

U21 bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào vòng 1/8 giải thế giới.

Trong hiệp đầu tiên, U21 Việt Nam khởi đầu rất tốt, luôn dẫn điểm và kết thúc với tỷ số 25-17. Ở hiệp hai, đội tuyển Puerto Rico đã có những nỗ lực đáng kể, nhưng Việt Nam vẫn xuất sắc vượt lên với chuỗi 8 điểm liên tiếp, giành chiến thắng 25-21. Dù để thua trong hiệp ba với tỷ số 23-25, nhưng đội tuyển Việt Nam đã lấy lại phong độ, kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-22 ở hiệp bốn.

Kết thúc vòng bảng, U21 Việt Nam có thành tích ấn tượng với 4 trận thắng và 1 trận thua. Thất bại duy nhất của đội là trận đấu với U21 Argentina, đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng A. Với vị trí nhì bảng, U21 Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào vòng 1/8, nơi họ sẽ đối đầu với đội đứng thứ ba của bảng C. Đối thủ sẽ được xác định sau trận đấu giữa U21 Ba Lan và U21 Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cũng trong hôm nay.

Những thành tích này không chỉ nâng cao vị thế của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ cả nước.