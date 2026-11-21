Tuyển futsal nữ Việt Nam khép lại loạt trận giao hữu tháng 11 bằng thất bại 2-5 trước Nga, nhưng vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa có cuộc tái đấu với tuyển Nga trong trận giao hữu diễn ra chiều 21/11 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM). Dù rất nỗ lực, thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết vẫn không thể tạo nên bất ngờ và nhận thất bại với tỷ số 2-5.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về trình độ và đang đứng thứ 9 thế giới, các cầu thủ Việt Nam gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn cho thấy tinh thần thi đấu tích cực khi hai lần đưa được bóng vào lưới đối phương.

Hai bàn thắng của tuyển futsal nữ Việt Nam đến từ một tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Nga và pha lập công của Ngọc Hân. Đây là những điểm sáng trong màn trình diễn của đội chủ nhà, dù kết quả chung cuộc chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Đáng chú ý, đây đã là thất bại thứ hai liên tiếp của tuyển futsal nữ Việt Nam trước Nga. Ở cuộc chạm trán đầu tiên hôm 19/11, các học trò của HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết để thua với tỷ số 1-4. Tuyết Mai là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu đó.

Như vậy, sau hai lần đối đầu với đại diện châu Âu, tuyển futsal nữ Việt Nam ghi được 3 bàn thắng và phải nhận tổng cộng 9 bàn thua.

Dù vậy, việc có cơ hội thi đấu với một đối thủ sở hữu trình độ hàng đầu thế giới vẫn mang lại nhiều giá trị cho đội tuyển. Những trận đấu như vậy giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn năng lực của các cầu thủ, đặc biệt ở khả năng phòng ngự, tổ chức đội hình và xử lý bóng trước sức ép lớn.

Trước khi gặp Nga, tuyển futsal nữ Việt Nam cũng có hai trận giao hữu với New Zealand. Đội để thua 2-3 trong trận đấu ngày 12/11, trước khi giành chiến thắng 4-2 ở màn tái đấu hôm 14/11.

Như vậy, sau bốn trận giao hữu quốc tế trong tháng 11, thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết có một chiến thắng và ba thất bại. Dù thành tích chưa thực sự khả quan, đây vẫn là đợt cọ xát cần thiết để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm.

Sau khi kết thúc loạt trận quốc tế, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá lực lượng, khắc phục những hạn chế và hoàn thiện lối chơi. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để tuyển futsal nữ Việt Nam hướng tới các mục tiêu thi đấu trong năm 2027.