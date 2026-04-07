Tuyển Việt Nam “không biết thua”, báo Thái Lan vừa nể vừa lo

Chuỗi phong độ ấn tượng của ĐT Việt Nam đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu vực, đặc biệt là tại Thái Lan – nơi truyền thông không giấu được sự chú ý trước thành tích “không biết thua” của đối thủ.

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia trên sân Thiên Trường hôm 31/3 không chỉ mang ý nghĩa về điểm số, mà còn giúp tuyển Việt Nam nâng chuỗi bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik lên con số 17. Đây là thành tích tiệm cận kỷ lục 18 trận không thua từng được thiết lập dưới thời HLV Park Hang-seo, cho thấy sự ổn định đáng kể trong giai đoạn chuyển giao.

Trước màn thể hiện đó, truyền thông Thái Lan đã nhanh chóng có phản ứng. Trang MrFootballAEC đánh giá tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi thắng ấn tượng bậc nhất Đông Nam Á, với 13 chiến thắng liên tiếp kể từ cuối năm 2024. Không chỉ dừng ở việc ghi nhận, cách đưa tin còn thể hiện rõ sự bất ngờ trước bước tiến mạnh mẽ của “Những chiến binh Sao Vàng”.

Đáng chú ý, báo chí xứ Chùa Vàng cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn của chuỗi trận này, cho rằng thành tích của Việt Nam hoàn toàn có thể còn kéo dài nếu duy trì phong độ hiện tại. Điều đó phần nào phản ánh sự dè chừng khi cán cân sức mạnh khu vực đang có dấu hiệu dịch chuyển.

"Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã lập nên một kỷ lục mới - thành tích tốt nhất trong số các đội tuyển Đông Nam Á, với chuỗi thắng kéo dài tới 13 trận liên tiếp. Bắt đầu từ chiến thắng 5-0 trước Myanmar tại vòng bảng AFF ASEAN Cup vào tháng 12/2024, họ đã đánh bại mọi đối thủ kể từ đó.

Thống kê này hoàn toàn có thể còn được nối dài, tùy thuộc vào kết quả ở những trận đấu tiếp theo. Hãy cùng chờ xem 'Những ngôi sao vàng' sẽ kết thúc chuỗi thắng của mình ở con số bao nhiêu".

Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á vốn cạnh tranh khốc liệt, việc một đội tuyển duy trì mạch bất bại dài như vậy rõ ràng tạo ra áp lực không nhỏ lên các đối thủ, đặc biệt là Thái Lan – đội từng thống trị khu vực trong nhiều năm.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang dần định hình lối chơi hiện đại, kỷ luật và hiệu quả. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội bóng duy trì sự ổn định, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về việc thiết lập những cột mốc mới.

Nếu tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng này, tuyển Việt Nam không chỉ phá sâu các kỷ lục cũ mà còn có thể khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á trong giai đoạn hiện tại – điều khiến truyền thông Thái Lan buộc phải nhìn nhận một thực tế mới.