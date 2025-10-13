Tuyển Việt Nam "hủy diệt" đối thủ, rộng cửa vào giải đấu châu lục

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có một khởi đầu ấn tượng tại vòng loại U17 nữ châu Á 2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước đối thủ U17 Guam vào 16h00 hôm nay, 13/10. Đây là một trận đấu mở màn đầy thuận lợi giúp U17 Việt Nam mở toang cánh cửa giành vé tham dự vòng chung kết sắp tới.

Khi trận đấu vừa bắt đầu, các cầu thủ U17 nữ Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận. Đội đã dâng cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 20, Minh Ánh ghi bàn mở tỉ số từ một tình huống phối hợp hiệu quả, tận dụng sai lầm trong hàng thủ của Guam. Đến phút thứ 39, cô tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm kỹ thuật, nâng tỉ số lên 2-0.

U17 nữ Việt Nam gần như chắc suất dự VCK châu Á 2026 khi rơi vào bảng D, chỉ phải cạnh tranh với U17 nữ Guam và Hồng Kông (Trung Quốc).

Bước vào hiệp 2, U17 nữ Việt Nam không hề giảm nhịp độ. Yến Nhi nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 53 sau một pha phối hợp ăn ý với Minh Anh và Hồng Thái. Minh Ánh tiếp tục để lại dấu ấn khi có một cú sút xa ở phút 72, giúp đồng đội nâng tỉ số lên 4-0. Không dừng lại ở đó, ở phút 86, Hồng Thái ghi bàn từ một quả phạt góc do Trần Thị An thực hiện, khép lại trận đấu với tỉ số 5-0.

Các cô gái trẻ Guam đã rất nỗ lực nhưng vẫn thua đậm.

Trong khi đó, U17 nữ Guam gặp khó khăn trong trận này và hầu như không tạo ra tình huống nguy hiểm nào đáng kể. Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui cho các cầu thủ mà còn tạo đà tâm lý vững chắc cho họ trong các trận đấu tiếp theo.

U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu với U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) vào 16h00 ngày 17/10, nơi đội sẽ có cơ hội củng cố vị trí của mình trong bảng xếp hạng. Cùng chờ xem liệu HLV Okiyama Masahiko và các học trò sẽ tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc này hay không!