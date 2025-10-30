Tuyển Việt Nam hội quân cho SEA Games 33: Ngôi sao 2 lần giành Quả bóng Vàng vắng mặt

HLV Diego Giustozzi đã công bố danh sách 20 cầu thủ hội quân chuẩn bị cho SEA Games 33. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất chính là thủ môn Hồ Văn Ý – người từng 2 lần giành Quả bóng Vàng futsal Việt Nam. Hồ Văn Ý phải phẫu thuật dây chằng chéo trước gối phải và dự kiến đầu năm 2026 mới có thể trở lại thi đấu.

Thủ môn Hồ Văn Ý vắng mặt tại SEA Games 33

Tuy nhiên, HLV Giustozzi cũng đã chuẩn bị sẵn những phương án chất lượng trong khung thành tuyển Việt Nam với 3 thủ môn Phạm Văn Tú, Trần Văn Lương và Lưu Thanh Bảo.

Trong bản danh sách lần này, nhà cầm quân người Argentina tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột đã khẳng định được năng lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Các gương mặt quen thuộc như Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, ala Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Đa Hải đều góp mặt, tạo nên bộ khung ổn định cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, đội tuyển chào đón sự trở lại của hai ala giàu kinh nghiệm Trần Thái Huy và Ngô Ngọc Sơn. Bộ đôi này, cùng với Nguyễn Minh Trí và Phạm Đức Hòa, đều là những cầu thủ từng góp công lớn trong hành trình lịch sử giúp futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA Futsal World Cup 2016. Việc trở lại của các cựu binh không chỉ gia tăng sức mạnh chuyên môn mà còn giúp truyền cảm hứng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho lớp cầu thủ trẻ.

Đáng chú ý, HLV Diego Giustozzi cũng trao cơ hội cho tân binh Nguyễn Tiến Hùng, ala trẻ triển vọng trưởng thành từ lò đào tạo Thái Sơn Nam TP.HCM. Cầu thủ vừa nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải futsal U20 TP.HCM mở rộng năm 2025 được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại TP.HCM từ ngày 10/11 đến 10/12/2025, sau đó sẽ lên đường sang Thái Lan để tham dự SEA Games 33.

Nội dung futsal nam của SEA Games 33 có 5 đội tuyển tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Với lực lượng đồng đều, tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến mục tiêu lọt vào top hai đội dẫn đầu.