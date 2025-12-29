Thua đau Malaysia ở loạt luân lưu, tuyển Việt Nam trắng tay rời giải Đông Nam Á

Sau khi cùng gục ngã ở vòng bán kết giải futsal U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam và Malaysia đều quyết tâm giành chiến thắng ở trận trạng hạng Ba. Ở trận này, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với khi họ để thua Indonesia tới 3-7 cách đây ít ngày.

Bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất, U19 Việt Nam sớm dâng cao đội hình để tấn công. Sau khá nhiều pha dứt điểm, toàn đội đã có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm chuẩn xác của Hoàng Long ở phút thứ 5.

Bàn thắng giúp U19 Việt Nam thi đấu với tâm lý hung phấn. Đội bóng áo trắng tiếp tục tấn công khiến Malaysia gặp rất nhiều khó khăn. Nếu dứt điểm chuẩn xác hơn, U19 Việt Nam đã có thể nới rộng cách biệt ngay trong hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, U19 Malaysia dần xốc lại tinh thần và chơi quyết tâm hơn. Đội bạn liên tục dâng cao, trong khi U19 Việt Nam đá phòng ngự phản công.

Khác với trận bán kết thì ở trận này, U19 Việt Nam phòng ngự tốt hơn rất nhiều. Khả năng pressing và giữ cự ly tốt khiến U19 Việt Nam hóa giải được nhiều pha tấn công của Malaysia.

Khoảng năm phút cuối, Malaysia liên tục dâng cả đội lên đá power-play, nhưng thủ môn bên phía U19 Việt Nam lại chơi xuất sắc, không dưới 3 lần cản phá những cú sút rất nguy hiểm của cầu thủ đối phương.

U19 Việt Nam chơi tốt, 2 lần dẫn trước Malaysia.

Hy vọng được nhen nhóm cho Malaysia khi họ có bàn gỡ ở phút áp chót (phút 39). Từ một pha tấn công với tốc độ khá cao, cầu thủ mang áo số 9 đã sút bóng vào lưới trống khi thủ môn Việt Nam đã rời khỏi cầu môn từ pha cản phá trước đó.

Song, U19 Việt Nam đã có pha tấn công rất nhanh và ghi bàn thắng chớp nhoáng vào đúng vào phút cuối, khi trận đấu chỉ còn hơn 10 giây nữa sẽ kết thúc.

Tưởng chừng bàn thắng đó sẽ khiến trận đấu an bài, nhưng Malaysia lại bất ngờ dồn cả đội hình lên và có được bàn gỡ hòa 2-2 đúng vào những giây cuối cùng.

Với tỷ số 2-2 sau 2 hiệp, hai đội bước vào luân lưu. Malaysia là đội đã chính xác và may mắn hơn, giành chiến thắng với tỷ số luân lưu 6-5.

Với kết quả này, U19 Malaysia giành hạng Ba tại giải futsal U19 Đông Nam Á, trong khi đó U19 Việt Nam không thể đoạt danh hiệu tại giải.