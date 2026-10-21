Tuyển Việt Nam giành HCĐ ở giải châu Á sau chiến thắng 25-20 trước Đài Bắc Trung Hoa

Đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 25-20, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành HCĐ IHF Nations Trophy 2026, đánh dấu sự trở lại đáng khích lệ ở đấu trường châu lục.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam khép lại hành trình tại giải IHF Nations Trophy khu vực 1A châu Á 2026 với tấm huy chương đồng (HCĐ). Thành tích này là phần thưởng cho những nỗ lực của các tuyển thủ, đồng thời cho thấy bóng ném nữ Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh trước những đối thủ trong khu vực.

Giải đấu diễn ra từ ngày 14 đến 18/10 tại Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 6 đội tuyển chia thành hai bảng. Việt Nam nằm ở bảng B cùng Mông Cổ và Đài Bắc Trung Hoa.

Các cô gái Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi thắng Mông Cổ với tỷ số cách biệt 42-16. Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển tiếp tục vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 21-20 trong một cuộc so tài căng thẳng. Hai chiến thắng liên tiếp giúp Việt Nam đứng đầu bảng B và giành quyền vào bán kết.

Bản lĩnh được thể hiện sau thất bại ở bán kết

Nếu trận thắng Mông Cổ cho thấy sự vượt trội về chuyên môn, màn đối đầu Đài Bắc Trung Hoa lại là phép thử về khả năng chịu sức ép. Trước đối thủ bám đuổi quyết liệt, đội tuyển Việt Nam vẫn bảo vệ được lợi thế mong manh để hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, thử thách tại bán kết khó khăn hơn khi Việt Nam chạm trán chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc). Các tuyển thủ Việt Nam ghi 13 bàn trong hiệp một nhưng không duy trì được hiệu quả tấn công sau giờ nghỉ. Trong khi đó, Lei Ling Wu có màn trình diễn nổi bật với 13 bàn thắng, góp công lớn giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 23-21.

Thất bại với cách biệt hai bàn khiến Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết. Dù vậy, đội tuyển nhanh chóng hướng sự tập trung đến trận tranh HCĐ, thay vì để nỗi tiếc nuối ảnh hưởng đến màn trình diễn tiếp theo.

Tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành HCĐ tại giải IHF Nations Trophy khu vực 1A châu Á 2026.

Trong cuộc tái đấu Đài Bắc Trung Hoa ngày 18/10, các cô gái Việt Nam thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Không còn phải giằng co từng điểm số như ở vòng bảng, đội tuyển tạo được khoảng cách an toàn hơn và giành chiến thắng 25-20, qua đó kết thúc giải với ba chiến thắng sau bốn trận.

Ánh Tuyết khẳng định dấu ấn cá nhân

Bên cạnh thành tích tập thể, Nguyễn Thị Ánh Tuyết cũng để lại dấu ấn đáng chú ý. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng ném quốc tế (IHF), tuyển thủ Việt Nam ghi 25 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải. Người dẫn đầu là Lei Ling Wu của Hong Kong với 27 bàn.

Thành tích của Ánh Tuyết cho thấy các tuyển thủ Việt Nam có thể tạo ra sức ảnh hưởng đáng kể ở sân chơi quốc tế. Đây cũng là cơ sở để đội tuyển tiếp tục hướng đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn và cải thiện khả năng cạnh tranh trong thời gian tới.

Ở trận chung kết, CHDCND Triều Tiên đánh bại Hong Kong với tỷ số 25-22, giành chức vô địch cùng thành tích toàn thắng. Đội bóng này cũng đoạt suất tham dự Giải bóng ném nữ vô địch toàn châu Á 2026, diễn ra tại Kazakhstan từ ngày 23/11 đến 3/12. Hong Kong xếp thứ hai, trong khi Việt Nam đứng thứ ba chung cuộc.

Tấm HCĐ tại Hong Kong là kết quả tích cực đối với bóng ném nữ Việt Nam. Hai chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa cho thấy đội tuyển đủ sức cạnh tranh với những đối thủ có trình độ tương đồng. Dẫu vậy, thất bại ở bán kết cũng chỉ ra những vấn đề cần khắc phục, đặc biệt là khả năng duy trì hiệu quả tấn công và sự ổn định trong các thời điểm quyết định.

Hành trình này vì thế không chỉ mang về một tấm huy chương, mà còn đem đến những bài học chuyên môn thiết thực. Để tiến xa hơn ở đấu trường châu lục, bóng ném nữ Việt Nam cần tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng thi đấu và biến những tín hiệu tích cực thành thành quả bền vững.