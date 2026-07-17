Tuyển Việt Nam giành 8 HCV, xếp hạng 4 toàn đoàn tại giải vô địch châu Á

Đội tuyển jujitsu trẻ Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Giải vô địch trẻ châu Á 2026 khi giành 8 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ, qua đó xếp hạng 4 toàn đoàn.

Đội tuyển jujitsu trẻ Việt Nam vừa khép lại hành trình đáng nhớ tại Giải vô địch trẻ châu Á 2026 với thành tích ấn tượng gồm 8 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, qua đó đứng thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương.

Giải đấu năm nay diễn ra tại Kazakhstan, quy tụ 652 võ sĩ đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đội tuyển Việt Nam cử 22 vận động viên tham dự, tranh tài ở các nhóm tuổi U16, U18 và U21.

Các võ sĩ trẻ Việt Nam đã thi đấu nổi bật ngay từ những ngày đầu. Sau ngày khai mạc, đoàn giành 4 huy chương vàng, tạo tiền đề để tiếp tục bứt phá trong các nội dung còn lại. Kết thúc giải, tổng thành tích được nâng lên thành 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ, giúp Việt Nam góp mặt trong nhóm những đoàn mạnh nhất châu lục.

Theo bảng xếp hạng chung cuộc, Kazakhstan với lợi thế sân nhà dẫn đầu toàn đoàn. Xếp sau lần lượt là Thái Lan và Jordan, trong khi Việt Nam giữ vị trí thứ tư với thành tích giàu sức cạnh tranh.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sự phát triển của jujitsu trẻ Việt Nam trong những năm gần đây. Trước giải trẻ châu Á, các đội tuyển jujitsu Việt Nam cũng liên tiếp gặt hái thành công ở nhiều đấu trường quốc tế, từ giải vô địch thế giới đến các giải châu lục, cho thấy chiều sâu lực lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo trẻ.

Thành tích tại Kazakhstan được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các võ sĩ trẻ Việt Nam tiếp tục hướng tới những sân chơi lớn hơn trong thời gian tới, đồng thời bổ sung nguồn lực chất lượng cho đội tuyển quốc gia trong chu kỳ thi đấu quốc tế tiếp theo.