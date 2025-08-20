Tuyển Việt Nam gặp sự cố khi sang Thái Lan, mệt mỏi trước giờ đại chiến

Vào ngày 20/8/2025, toàn đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải di chuyển hơn 10 tiếng từ Việt Nam sang Thái Lan để kịp chuẩn bị cho giải đấu vô địch thế giới 2025. Hành trình bắt đầu từ sân bay Nội Bài tới Bangkok, sau đó tiếp tục nối chuyến đến Phuket - địa điểm diễn ra giải vô địch thế giới.

Tuy nhiên, chuyến bay từ sân bay Suvarnabhumi đến Phuket đã gặp sự cố về thời gian, dẫn đến việc đội bóng phải chờ đợi và chỉ có mặt tại Phuket vào chiều tối cùng ngày. Tổng thời gian di chuyển và chờ đợi của tuyển bóng chuyền nữ lên tới khoảng 12 tiếng, khiến các cầu thủ, trong đó có Thanh Thúy và Như Quỳnh, cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù vậy, đội vẫn phải vượt qua khó khăn này để chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân gặp Ba Lan vào ngày 23/8.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa tới Thái Lan (Ảnh: Tú Anh).

Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội không đặt nặng áp lực thành tích mà coi giải đấu là cơ hội để cọ xát và rèn luyện trước SEA Games 33 vào cuối năm nay với mục tiêu giành huy chương vàng (HCV). Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Lê Trí Trường, cũng nhấn mạnh rằng, việc tham dự giải lần này sẽ giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm quý báu.

Một câu hỏi nóng còn lại là việc ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền sau khi cô rút lui khỏi giải. HLV kiên quyết rằng ông đã có phương án thay thế hợp lý và hy vọng lựa chọn này sẽ phát huy tối đa khả năng tại giải đấu này.

Dưới đây là danh sách các cầu thủ trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam:

- Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (Đội trưởng), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương

- Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền

- Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh

- Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa

- Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh

Giải vô địch thế giới này không chỉ là một thử thách mà còn là cơ hội lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam, giúp họ chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong tương lai.