Tuyển Việt Nam gặp mối lo vì động thái của tuyển Thái Lan, ngôi vương dần lung lay?

Chỉ còn ít ngày nữa, giải U23 Đông Nam Á 2025 sẽ khởi tranh ở Indonesia. Hôm nay (4/7), U23 Thái Lan đã công bố danh sách chính thức dự giải đấu này, với đội hình được đánh giá là hết sức đáng gờm.

Danh sách U23 Thái Lan chỉ có sự thiếu vắng đáng tiếc duy nhất là trường hợp của tiền đạo Thái kiều đang chơi bóng tại Lyon - Erawan Garnier, vì lý do đội bóng chủ quản từ chối nhả quân.

Tuy vậy, đội hình “Voi chiến” vẫn còn nhiều gương mặt nổi bật, được đánh giá cao ở kinh nghiệm chinh chiến. Có thể kể tới một số cái tên như tiền vệ Seksan Ratree, tiền đạo Yosakorn Burapha, những người từng chơi cho ĐTQG Thái Lan ở AFF Cup 2024 hay các ngôi sao thường xuyên chơi ở Thai League như Theekawin Chansri, Narakorn Kaengkratok…

Trước khi công bố đội hình, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tích cực liên hệ và đàm phán với những CLB trong nước để họ nhả cầu thủ, giúp đội U23 có thể hội quân với lực lượng tốt nhất.

Danh sách triệu tập của U23 Thái Lan được đánh giá khá cao.

Đáng chú ý, ngoài danh sách 23 cầu thủ, U23 Thái Lan cũng có sự thay đổi ở vị trí thuyền trưởng. Tân HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul là người sẽ dẫn “Voi chiến” thay cho HLV cũ người Nhật Takayuki Nishigaya.

Ở giai đoạn HLV cũ còn tại vị, U23 Thái Lan thi đấu cực kỳ bết bát. Họ đá 5 trận giao hữu từ đầu năm 2025 với kết quả toàn thua, trong đó gồm cả thất bại đáng trách trước đội khá yếu là Hồng Kông (Trung Quốc) ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, với lực lượng khá mạnh cùng một HLV mới, U23 Thái Lan được kỳ vọng sẽ “lột xác” hoặc chí ít là cải thiện phong độ, giành kết quả tích cực ở giải U23 Đông Nam Á 2025.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, khả năng để U23 Thái Lan và U23 Việt Nam gặp nhau ở trận “bán kết trong mơ” sẽ là rất cao. Lý do là bởi U23 Việt Nam nằm bảng B cùng Lào và Campuchia, trong khi Thái Lan nằm ở bảng C cùng Myanmar và Timor Leste. Theo thể thức giải đấu, đội nhất bảng B sẽ chạm trán đội nhất bảng C ở bán kết.

Nếu chạm trán U23 Thái Lan ở bán kết, chắc chắn thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện với khó khăn lớn. Hiện U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch ở 2 kỳ giải đấu liên tiếp.

Theo lịch, giải U23 Đông Nam Á sẽ khởi tranh tại Indonesia từ ngày 15/7 tới.

Danh sách U23 Thái Lan dự U23 Đông Nam Á 2025:

Thủ môn: Sirasawuth Wongruankham (Singha Chiang Rai United), Sarawat Phothisamai (Songkhla FC), Chomphat Boonlert (Chonburi FC).

Hậu vệ: Pichitchai Siaekratok (Police Tero FC), Chanaphat Buaphan (BG Pathum United), Kittiwat Kulpha (Rayong FC), Saphon Noiwong (Police Tero FC), Theerakawin Chansri (Muangthong United), Pol. Maneekorn (PT Prachuap FC), Phattaraphon Suksakit (Sukhothai FC).

Tiền vệ: Sirapop Wandee (Chonburi FC), Thanakrit Laokhai (Tiamo Hirakata), Sittha Boonla (Port Authority FC), Seksan Ratree (Rayong FC), Chawalwit Sae Lao (Pram Bangkok), Chaiphon Athon (Nakhon Pathom United), Songkram Samut Nampueng (Police Tero FC).

Tiền đạo: Narakorn Kaengkratok (True Bangkok United), Shinawatra Prachuapmon (Singha Chiang Rai United), Pantit Prapan (PT Prachuap FC), Yotsakorn Burapha (Chonburi FC), Thanawut Phochai (Nongbua Pitchaya FC), Teeraphat Pruethong (BG Pathum United).