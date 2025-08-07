Tuyển Việt Nam gặp mối lo sau chiến thắng “huỷ diệt” của đối thủ

Ở lượt trận mở màn bảng B giải AFF Cup nữ 2025, tuyển nữ Philippines quá áp đảo trước Timor Leste, đội bóng bị coi là yếu bậc nhất giải.

Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Philippines đã ghi bàn mở tỷ số nhờ một pha đánh biên đơn giản, và Schinaman thoải mái đệm bóng vào lưới trống.

Đến phút thứ 5, tỷ số đã là 2-0 cho Philippines. Tiếp tục xuất phát từ đường treo bóng ở biên, Quezada xuất hiện đúng lúc để nâng tỷ số lên 2-0 cho Philippines.

Đúng 2 phút sau, Philippines tiếp tục “xé lưới” Timor Leste sau cú đánh đầu chuẩn xác của cầu thủ mang áo số 5 – Long.

Trận đấu an bài quá sớm và Philippines đã duy trì thế trận một chiều trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Phút 32, họ ghi thêm 1 bàn nữa để dẫn đối thủ 4-0 ngay trong hiệp 1.

Tuyển nữ Philippines có chiến thắng rất dễ dàng ngày ra quân.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn không thay đổi. Philippines với sự áp đảo tiếp tục thực hiện thêm nhiều pha dứt điểm. Hệ quả là họ ghi thêm 3 bàn nữa. Trận đấu khép lại với chiến thắng 7-0 cho Philippines.

Với sự vượt trội của mình, khả năng rất cao Philippines sẽ toàn thắng để đứng đầu bảng B trước khi tiến vào bán kết. Philippines cũng có khả năng lớn chạm trán tuyển Việt Nam ở vòng sau, bởi hiện thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đang tạm xếp dưới Thái Lan sau lượt trận đầu tiên.

Về cơ bản, cả tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều sẽ phải hướng tới chiến thắng ở trận đối đầu trực tiếp tại bảng A, hòng né đương kim vô địch Philippines ở bán kết.



