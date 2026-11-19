Tuyển U17 Bỉ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng trước đối thủ rất mạnh là Croatia. Đây là lời cảnh báo đối với thầy trò HLV Cristiano Roland trước cuộc chạm trán đại diện châu Âu tại World Cup 2026.

U17 Bỉ phô diễn sức mạnh đáng gờm

U17 Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách lớn khi chạm trán U17 Bỉ ở trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026. Đáng chú ý, đại diện châu Âu vừa có thêm một chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Croatia, tiếp tục duy trì đà hưng phấn trước khi bước vào giải đấu tại Qatar.

Trước đó, U17 Bỉ lần lượt đánh bại Latvia 4-1 và Kosovo 8-1 tại vòng loại U17 châu Âu. Ba chiến thắng liên tiếp, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, cho thấy sức mạnh đáng kể của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Sven Vermant.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Croatia cho thấy U17 Bỉ không chỉ biết cách áp đảo những đối thủ yếu hơn. Khi gặp một đội bóng có khả năng phòng ngự tốt, họ vẫn đủ kiên nhẫn để duy trì sức ép và tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Đây là điều U17 Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm. Bởi nếu để đối thủ kiểm soát thế trận, đội bóng của HLV Cristiano Roland có thể phải đối mặt với sức ép liên tục trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bỉ có chiến thắng kịch tính trước Croaia.

Sức mạnh của U17 Bỉ còn được bảo chứng bởi thành tích tại giải U17 châu Âu 2026. Họ giành ngôi á quân và qua đó đoạt vé dự World Cup. Đội bóng này cũng từng giành vị trí thứ ba tại U17 World Cup 2015, cho thấy bóng đá trẻ Bỉ có truyền thống và kinh nghiệm nhất định ở sân chơi thế giới.

Một trong những cầu thủ đáng chú ý của đội bóng châu Âu là trung vệ Preben Blondeel. Cầu thủ thuộc biên chế Jong KAA Gent được đánh giá cao nhờ khả năng đọc tình huống, tranh chấp và tổ chức hàng phòng ngự. Sự hiện diện của Blondeel sẽ khiến nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng của các tiền đạo Việt Nam trở nên khó khăn hơn.

U17 Việt Nam gặp mối lo lớn

U17 Việt Nam cũng có sự chuẩn bị tương đối tích cực trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng của HLV Cristiano Roland giành vé dự World Cup sau khi lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026.

Ở hai trận giao hữu cuối cùng trước giải, U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 và hòa U17 Panama 1-1. Những kết quả này phần nào giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin, nhưng World Cup vẫn là thử thách hoàn toàn khác biệt về cường độ và chất lượng đối thủ.

Sức mạnh của Bỉ đặt U17 Việt Nam vào thách thức lớn.

HLV Cristiano Roland sẽ phải tính toán kỹ lưỡng về chiến thuật. Trước một đối thủ có khả năng tấn công mạnh mẽ như Bỉ, việc giữ cự ly đội hình, hạn chế sai lầm ở khu vực giữa sân và bảo vệ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chiến thắng mới nhất của Bỉ cho thấy thầy trò Cristiano Roland khả năng sẽ trải qua trận mở màn ở World Cup rất khó khăn. Vẫn biết bóng đá trẻ thường xuất hiện nhiều bất ngờ, song mục tiêu thiết thực nhất với U17 Việt Nam khi gặp Bỉ vẫn sẽ là hạn chế bàn thua, để không bị bất lợi nếu so sánh với các đối thủ về chỉ số phụ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ ngày 20/11, trước khi lần lượt chạm trán U17 New Zealand (23/11) và U17 Mali (26/11) tại bảng G.



