Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội tiến sâu, Malaysia dễ bại trận ở World Cup

U15 Việt Nam có cơ hội cải thiện thứ hạng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 khi chạm trán Rwanda. Trong khi đó, Indonesia, Thái Lan và Malaysia cũng bước vào những trận đấu quan trọng ở giai đoạn phân hạng.

U15 Việt Nam gặp thử thách châu Phi, cơ hội tiến sâu vẫn rộng mở

Vào lúc 15h45 ngày 28/10, U15 Việt Nam sẽ đối đầu Rwanda tại vòng 1/16 Tier C FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi khép lại vòng bảng với thành tích 3 chiến thắng và 2 thất bại.

U15 Việt Nam lần lượt đánh bại Brunei 6-0, Mauritius 4-1 và Guyana 2-1, bên cạnh hai trận thua trước Bosnia & Herzegovina với tỷ số 3-6 và Iran với tỷ số 3-4. Đội bóng áo đỏ ghi được 18 bàn thắng, để thủng lưới 12 lần và giành 9 điểm, qua đó đứng thứ ba bảng R.

Những con số này cho thấy khả năng tấn công của U15 Việt Nam tương đối tốt. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã ghi bàn trong cả 5 trận vòng bảng, kể cả khi phải đối đầu những đối thủ có chất lượng như Bosnia và Iran. Tuy nhiên, việc nhận tới 12 bàn thua cũng cho thấy hàng phòng ngự vẫn cần cải thiện nếu muốn tiến xa hơn.

U15 Việt Nam có cơ sở giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay.

Rwanda không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện châu Phi cũng đứng thứ ba ở bảng Y với 9 điểm sau 5 trận, ghi 12 bàn và để thủng lưới 11 lần. Đội bóng này từng thua Bờ Biển Ngà 0-5 nhưng nhanh chóng đứng dậy, giành chiến thắng 4-1 trước Turks and Caicos Islands, 6-0 trước Vanuatu và 2-1 trước Mauritania. Khả năng phản ứng sau thất bại của Rwanda là điều U15 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý.

Xét về hiệu suất ghi bàn, U15 Việt Nam đang nhỉnh hơn đối thủ. Dù vậy, sự khác biệt về phong cách thi đấu giữa hai đội khiến trận đấu này khó có thể được xem là một cuộc đối đầu dễ dàng cho đại diện Đông Nam Á.

Thể thức bóng đá 8 người của giải đấu cũng đòi hỏi các cầu thủ phải chuyển trạng thái nhanh, tận dụng tốt khoảng trống và hạn chế sai lầm cá nhân. Nếu duy trì được khả năng tấn công như ở vòng bảng, đồng thời cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới, U15 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng.

Một lợi thế khác là động lực thi đấu. Đội thắng sẽ bước vào vòng 1/8 Tier C và có cơ hội cạnh tranh các vị trí từ 65 đến 80 chung cuộc. Nếu thua, U15 Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu ở nhánh tranh các vị trí từ 81 đến 96. Vì vậy, mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là giành chiến thắng để duy trì đà tiến bộ, thay vì chỉ hướng tới việc tích lũy kinh nghiệm.

Indonesia, Thái Lan gặp đối thủ vừa sức, Malaysia phải lo lắng

Ngoài U15 Việt Nam, Indonesia và Thái Lan cũng thi đấu tại Tier C trong ngày 28/10. Indonesia gặp Moldova lúc 14h30, trong khi Thái Lan đối đầu Afghanistan cùng giờ. Đây là hai cặp đấu mà các đại diện Đông Nam Á có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp, nhưng không thể chủ quan.

U15 Indonesia khép lại vòng bảng với 7 điểm sau 5 trận, gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đội bóng xứ vạn đảo từng thắng Fiji 7-1 và Burundi 6-1, nhưng cũng để thua Wales 0-3 và Bồ Đào Nha 1-2, bên cạnh trận hòa Bangladesh 1-1.

Thành tích này phản ánh sự thiếu ổn định của Indonesia. Họ có thể tạo ra những chiến thắng đậm khi tấn công hiệu quả, nhưng vẫn gặp khó trước những đối thủ có khả năng tổ chức tốt. Moldova vì thế sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý, đặc biệt trong việc duy trì sự tập trung và hạn chế những khoảng trống ở hàng thủ.

Malaysia sẽ gặp phải thử thách khó khăn.

Trong khi đó, Thái Lan kết thúc bảng M với 9 điểm, ghi 13 bàn và nhận 11 bàn thua. Đội bóng trẻ xứ chùa vàng vừa khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 4-1 trước Eswatini, qua đó lấy lại sự tự tin sau thất bại 1-5 trước Colombia. Afghanistan là đối thủ tiếp theo và Thái Lan có cơ hội nối dài đà hưng phấn nếu tiếp tục duy trì được hiệu quả trong khâu ghi bàn.

Tuy nhiên, cả Indonesia lẫn Thái Lan đều cần nhớ rằng một chiến thắng ở vòng phân hạng không chỉ giúp họ tiến lên nhánh đấu có thứ hạng cao hơn mà còn tạo động lực cho những trận tiếp theo. Các đội sẽ phải thi đấu liên tục trong những ngày cuối giải, nên khả năng duy trì thể lực và xoay vòng đội hình cũng rất quan trọng.

Trận đấu còn lại của Đông Nam Á trong ngày là cuộc đối đầu giữa Malaysia và Nam Phi lúc 15h45, thuộc Tier B. Đây là khác biệt đáng kể giữa Malaysia với ba đại diện còn lại của khu vực. Trong khi Việt Nam, Indonesia và Thái Lan tranh các vị trí từ 65 đến 96, Malaysia nằm trong nhóm cạnh tranh thứ hạng từ 33 đến 64 nhờ thành tích vòng bảng tốt hơn.

Malaysia đã giành 10 điểm và đứng thứ hai bảng H, qua đó trở thành đội Đông Nam Á có thứ hạng vòng bảng cao nhất. Tuy nhiên, việc phải đối đầu Nam Phi đồng nghĩa đội bóng này cần tiếp tục thể hiện sự ổn định nếu muốn tiến sâu. Thành tích tốt ở vòng bảng là cơ sở để Malaysia tự tin, nhưng không bảo đảm họ sẽ vượt qua được thử thách ở giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, ngày 28/10 mở ra cơ hội để cả bốn đại diện Đông Nam Á tiếp tục cải thiện vị trí tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. U15 Việt Nam cần giải quyết bài toán phòng ngự trước Rwanda, Indonesia và Thái Lan phải chứng minh sự ổn định, còn Malaysia có nhiệm vụ bảo vệ vị thế đội bóng Đông Nam Á đạt thành tích tốt nhất ở vòng bảng.