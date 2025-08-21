Tuyển Việt Nam dự giải đấu quốc tế tại Hàn Quốc, có thể so tài với “đại gia” Malaysia

Các nguồn tin mới nhất cho biết đội tuyển U18 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu bóng đá trẻ quốc tế Seoul EOU Cup 2025. Đây là giải đấu được LĐBĐ Hàn Quốc hỗ trợ và quy tụ những đội bóng trẻ từ khắp châu Á.

8 đội dự giải năm nay bao gồm: U18 Việt Nam, U18 Tuyển chọn LĐBĐ Hàn Quốc, U18 Tuyển chọn K-League, U18 Trung học Gangneung Jungang (Nhật Bản), U18 Đại học Kanto (Nhật Bản), U18 Zhejiang (Trung Quốc), U18 Buriram (Thái Lan) và U18 Johor Darul Ta’zim (Malaysia).

Giới chuyên môn đánh giá 3 đại diện Đông Nam Á đều có cơ hội làm nên bất ngờ ở Seoul EOU Cup 2025. Lứa U17 Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua từng đạt thành tích bất bại tại giải U17 châu Á 2025. Trong khi đó, Buriram và Johor Darul Ta’zim đều là những “đại gia” nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại cùng hệ thống đào tạo cầu thủ bài bản.

U18 Việt Nam có cơ hội thi đấu với những đối thủ mạnh từ khắp châu Á

Seoul EOU Cup 2025 sẽ diễn ra từ 21/9 đến 28/9 tại Hàn Quốc. U18 Việt Nam dự kiến tập trung từ ngày 25/8 để tập huấn chuẩn bị cho giải đấu cũng như các kế hoạch dài hạn khác.

2 năm trước, U18 Việt Nam cũng từng tham dự Seoul EOU Cup. Thời điểm đó, đoàn quân áo đỏ phải đối mặt với 3 đối thủ quá mạnh là Hàn Quốc, Maroc và Ukraine. Kết quả, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua cả 3 trận. Dù vậy những kinh nghiệm thu được trước các đối thủ quốc tế là rất đáng quý.