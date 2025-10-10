Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau chiến thắng, Indonesia nhận “tin dữ”

Tại vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam trên sân nhà đã đánh bại Nepal 3-1. Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam được cộng tới 6,98 điểm trên BXH FIFA, theo số liệu mới cập nhật từ Football Ranking.

Việc được cộng điểm trên BXH FIFA cũng giúp thứ hạng của tuyển Việt Nam được cải thiện, tăng 1 bậc từ 114 lên 113 FIFA, tiếp tục đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, tuyển Malaysia cũng có sự thăng tiến rất mạnh mẽ sau trận thắng Lào 3-0. Kết quả này giúp “Hổ Mã Lai” được cộng 6,67 điểm, nhưng bất ngờ tăng tới 4 bậc, từ 123 lên 119 thế giới.

Đáng chú ý, thứ hạng của Malaysia hiện đã vượt qua tuyển Indonesia. Tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026, tuyển Indonesia để thua 2-3 trước Saudi Arabia, bị trừ 6,68 điểm, tụt 1 hạng xuống 120 thế giới, đứng ngay phía dưới tuyển Malaysia.

Tuyển Việt Nam được cộng điểm, tăng hạng FIFA sau trận thắng tối qua.

Một đại diện khác của Đông Nam Á là tuyển Thái Lan cũng được cộng thêm 6,71 điểm nhờ trận thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại Asian Cup. “Voi chiến” đón tin vui khi tăng 2 bậc, từ 101 lên 99 thế giới. Như vậy, tuyển Thái Lan đã quay trở lại top 100 FIFA sau chiến thắng gần nhất.

Trong tháng 10 này, nhiều đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á trong đó có tuyển Việt Nam, sẽ còn đá một lượt trận nữa ở vòng loại Asian Cup, còn Indonesia cũng sẽ có một trận nữa tại vòng loại World Cup. Chắc chắn, điểm số cũng như thứ hạng của các đội trên BXH FIFA sẽ còn có sự xáo trộn đáng kể sau vài ngày nữa.

Với tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận lượt về gặp Nepal vào ngày 14/10. Mục tiêu của toàn đội sẽ là giành thêm một chiến thắng để tiếp tục cuộc đua săn vé dự VCK với Malaysia.