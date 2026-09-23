Tuyển Việt Nam đến Indonesia, tuyên bố 'làm mọi thứ để vô địch FIFA ASEAN Cup'

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia, sẵn sàng tranh tài tại FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch giải đấu.

Chiều 23/9, đội tuyển Việt Nam tới Indonesia, chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tranh tài tại FIFA ASEAN Cup 2026 . Tại sân bay, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh có cuộc trao đổi với phóng viên FIFA. Cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cho biết toàn đội nỗ lực bằng mọi cách để giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

“Kỳ vọng của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chức vô địch” , Quang Vinh nói.

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

“Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi rất hào hứng được tham dự giải đấu mới này. Giải đấu được tổ chức bởi FIFA, nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia” , Quang Vinh chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo Quang Vinh, cuộc cạnh tranh tại bảng đấu này sẽ không dễ dàng khi các đối thủ đều sở hữu những cầu thủ chất lượng.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ sự háo hức khi được góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

“Đó là một bảng đấu khó khăn. Họ có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để cạnh tranh vị trí nhất bảng” , hậu vệ đội tuyển Việt Nam cho biết.

Sau chuyến bay từ Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta. Ban tổ chức nước chủ nhà bố trí khu vực riêng, hỗ trợ đội tuyển hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Toàn đội sau đó lên xe di chuyển tới Bandung, địa điểm tổ chức hai trận đầu tiên của Việt Nam tại vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Philippines, Thái Lan và Pakistan. (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam chạm trán Philippines ngày 26/9, sau đó gặp Thái Lan ngày 29/9. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở lại Jakarta để gặp Pakistan ở lượt cuối vòng bảng ngày 2/10.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam theo phân công của Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).