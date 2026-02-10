Tuyển Việt Nam để thua tuyển Trung Quốc trước thềm giải đấu tranh vé World Cup

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn trước thềm Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam có 2 trận đấu giao hữu với tuyển nữ Trung Quốc đều trên sân khách.

Ở trận đầu tiên, tuyển Việt Nam để thua với tỉ số 0-2. Bước vào trận đấu với đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á, HLV Mai Đức Chung sử dụng đội hình xuất phát gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng các cầu thủ Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến.

Tuyển Việt Nam gặp khó trước đối thủ mạnh

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động, nỗ lực triển khai lối chơi và tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước sức ép của đội chủ nhà. Phút 30, đội tuyển nữ Trung Quốc mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 46.

Nhằm tăng cường nhân sự và thử nghiệm đội hình, HLV Mai Đức Chung thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong hiệp hai. Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Thu Thảo, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương và Trần Nhật Lan là những cái tên được tung vào sân. Dù tạo ra được một số cơ hội nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung chưa thể đánh bại hàng thủ của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía đội tuyển nữ Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam thua chung cuộc 0-2

Trận đấu giao hữu thứ hai giữa 2 đội Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra ngày 13/2.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ 1/3 đến 21/3 tại Australia. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. 6 đội thành tích tốt nhất giành vé đến World Cup.