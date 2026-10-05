Tuyển Việt Nam đầy tiếc nuối trước Malaysia, nỗi buồn khép lại hành trình nhiều biến động

ĐT Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với thất bại 0-1 trước Malaysia, qua đó đứng thứ tư trong giải đấu đầy khó khăn về lực lượng.

Malaysia tận dụng tốt cơ hội, Việt Nam thiếu sắc bén

Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo được thế trận khá tích cực trong những phút đầu. Ngay phút thứ 4, Hai Long xoay người, tạo khoảng trống rồi tung cú sút nhưng bóng đi không chính xác. Một phút sau, Hoàng Đức thử vận may từ ngoài vòng cấm nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ Malaysia cản lại.

Highlights Malaysia 1-0 Việt Nam (Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026 - 5/10/2026)

Malaysia sau đó dần lấy lại thế trận. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe không quá vội vàng, chủ động phòng ngự với số đông và chờ thời cơ chuyển trạng thái. Phút 19, Bergson cho thấy sự nguy hiểm khi khống chế bóng tốt sau đường chuyền dài, vượt qua áp lực của Bùi Hoàng Việt Anh rồi căng ngang vào khu vực nguy hiểm. Rất may cho Việt Nam khi không có cầu thủ Malaysia nào kịp băng vào dứt điểm.

Đến phút 35, một sai lầm của Hoàng Đức ở giữa sân mở ra cơ hội cho Bergson. Tiền đạo Malaysia lập tức tăng tốc, tiến sát vòng cấm rồi tung cú sút chìm về góc xa, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đã chơi tập trung để cứu thua.

45 phút đầu khép lại với tỷ số 0-0. Việt Nam kiểm soát bóng và có những pha lên bóng khá sáng, nhưng Malaysia cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự. Điều đáng nói là đội bóng áo đỏ chưa tạo được đủ những cơ hội thực sự rõ ràng để chuyển hóa ưu thế về thế trận thành bàn thắng.

Sang hiệp hai, Việt Nam khởi đầu tốt hơn. Phút 48, Hoàng Đức có pha xử lý ấn tượng khi rê bóng vượt qua ba cầu thủ Malaysia trước khi chuyền cho Đăng Khoa, nhưng đường chuyền cuối lại thiếu chính xác. Đây là một trong những khoảnh khắc cho thấy tiền vệ sinh năm 1998 vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng khả năng xử lý cá nhân.

Thế nhưng đúng lúc Việt Nam đang cố gắng gia tăng sức ép, Malaysia lại tung đòn quyết định. Phút 62, Fergus Tierney, cầu thủ vừa được tung vào sân, nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút rất căng. Bóng đi xuyên qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh, khiến Lê Giang không kịp phản ứng và Malaysia vượt lên dẫn 1-0.

Fergus Tierney (13) ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Từ năm 2014 tới nay, Malaysia mới lại thắng ĐT Việt Nam.

Bàn thua buộc Việt Nam phải đẩy cao đội hình. Đình Bắc được đưa vào sân, sau đó Văn Đô cũng xuất hiện để tăng sức tấn công. Phút 73, Việt Nam tưởng như có cơ hội rất tốt để gỡ hòa khi Văn Đô ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Harith Haiqal. Trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR ở phút 75, quyết định được hủy bỏ vì xác định hậu vệ Malaysia đã phá trúng bóng trước.

Những phút cuối, Việt Nam vẫn cố gắng tìm bàn gỡ nhưng các pha tấn công trở nên khá đơn điệu, trong khi Malaysia phòng ngự tập trung. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe bảo toàn được lợi thế mong manh và giành chiến thắng 1-0.

Một giải đấu mà Việt Nam liên tục phải đối mặt với nghịch cảnh

Thất bại trước Malaysia không thể tách rời câu chuyện về lực lượng của ĐT Việt Nam tại giải đấu lần này. Ngay từ trước khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển đã không có Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Quang Hải. Sau trận ra quân thắng Philippines 1-0, Nguyễn Xuân Son phải trở về nước sớm. Đến trước lượt cuối, Phạm Gia Hưng cũng xin rời đội vì việc gia đình. Sau trận thắng Pakistan 4-2, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục gặp vấn đề về thể lực. Ngay trước trận đấu Malaysia, Đình Bắc cũng phải tập riêng và không thể chơi từ đầu.

Những tổn thất liên tiếp khiến HLV Kim Sang-sik phải xoay xở với đội hình qua từng trận. Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở trận mở màn, nhưng sau đó thua Thái Lan 0-2 trong trận đấu cho thấy khoảng cách về sự ổn định và khả năng tổ chức vẫn còn tồn tại. Chiến thắng 4-2 trước Pakistan giúp đội tuyển giành quyền tranh hạng Ba, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những vấn đề ở hàng phòng ngự khi để đối thủ ghi tới hai bàn. Trước Malaysia, những hạn chế ấy tiếp tục xuất hiện.

Nếu ĐT Việt Nam có sự trở lại ở nửa sau giải đấu của Hoàng Đức, thì lại nhận tin chấn thương của nhiều ngôi sao khác, đặc biệt là Xuân Son.

Ở chiều ngược lại, Malaysia cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng này bất bại ở vòng bảng, ghi tới 9 bàn và đặc biệt nguy hiểm với Bergson trên hàng công. Họ có khả năng phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái nhanh và biết cách tận dụng những khoảnh khắc đối phương sơ hở.

Việt Nam thực tế không chơi một trận đấu tệ. Vấn đề nằm ở chỗ đội tuyển thiếu những nhân tố đủ khả năng tạo ra khác biệt ở thời điểm quyết định. Khi thế trận vẫn đang cân bằng, Malaysia có Fergus Tierney bước vào sân và lập tức ghi bàn. Trong khi đó, những cơ hội của Việt Nam hoặc không đủ rõ ràng, hoặc bị hàng thủ Malaysia hóa giải.

Khép lại bằng vị trí thứ tư, nhưng còn nhiều điều phải giải quyết

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế khép lại với Việt Nam bằng vị trí thứ tư. Đây rõ ràng không phải kết quả mà thầy trò HLV Kim Sang-sik mong muốn sau khi vừa đăng quang ASEAN Cup và bước vào giải với nhiều kỳ vọng.

Dù vậy, hành trình này cũng đem đến những trải nghiệm đáng giá. Những nhân tố mới như Adou Minh, Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô hay Đăng Khoa đã được trao cơ hội. Một số cầu thủ cho thấy tiềm năng, nhưng việc phải liên tục thay đổi đội hình vì chấn thương và quá tải khiến HLV Kim khó có điều kiện xây dựng một bộ khung ổn định.

Khi các đội thủ mạnh lên chóng vánh, ĐT Việt Nam cũng cần liên tục tăng cường sức mạnh.

Việt Nam đã vượt qua Philippines, thất bại trước Thái Lan, thắng Pakistan và cuối cùng gục ngã trước Malaysia. Bốn trận đấu với rất nhiều cung bậc, từ hy vọng, thất vọng cho đến những khoảnh khắc phải chiến đấu trong nghịch cảnh.

Thất bại 0-1 trước Malaysia vì thế là một cái kết buồn. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn với ĐT Việt Nam lúc này là nhìn thẳng vào những vấn đề mà giải đấu đã phơi bày: chiều sâu đội hình, khả năng chống chịu khi thiếu trụ cột, sự ổn định của hàng phòng ngự và đặc biệt là năng lực tạo khác biệt khi trận đấu trở nên giằng co.

Một giải đấu đã khép lại, và những bài học từ nó sẽ còn theo ĐT Việt Nam trong chặng đường phía trước.

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