Tuyển Việt Nam đấu đội bóng Nhật Bản, hòa kịch tính 6-6 ở xứ Mặt trời mọc

U17 nữ Việt Nam trải qua trận giao hữu giàu bàn thắng với U18 Shonan tại Nhật Bản, khi hai đội hòa 6-6 sau 3 hiệp đấu.

Sáng 12/9, U17 nữ Việt Nam có màn so tài với U18 Shonan trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Trận đấu diễn ra lúc 9h30 và được chia thành 3 hiệp, tạo điều kiện để Ban huấn luyện kiểm tra khả năng phối hợp, thử nghiệm nhân sự cũng như giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

U17 nữ Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi để đội chủ nhà U18 Shonan vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, các học trò của HLV Masahiko Okiyama nhanh chóng điều chỉnh lối chơi và tạo ra màn ngược dòng ấn tượng.

Lần lượt Trương Khánh Chi, Mai Ngọc Ánh và Đỗ Thị Hà Vi ghi bàn, giúp U17 nữ Việt Nam đảo ngược tình thế và dẫn lại 3-2. Dù vậy, trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại, U18 Shonan kịp ghi bàn quân bình tỷ số.

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra cởi mở khi hai đội liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đối phương. U17 nữ Việt Nam có thêm một bàn thắng do công của Lê Thị Bảo Trâm.

Sau hiệp đấu này, U18 Shonan tạm dẫn 5-4. Trong hai hiệp đầu tiên, Ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam cũng lần lượt điều chỉnh hai vị trí nhằm thử nghiệm nhân sự và đảm bảo thể lực cho các cầu thủ.

Đến hiệp 3, U17 nữ Việt Nam thay mới toàn bộ đội hình. U18 Shonan tiếp tục tận dụng cơ hội để ghi bàn và vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ không buông xuôi, duy trì sức ép và tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Nỗ lực của U17 nữ Việt Nam được đền đáp khi Nguyễn Lê Khánh Đan và Nguyễn Quỳnh Lâm lần lượt lập công. Chung cuộc, hiệp đấu thứ ba kết thúc với tỷ số 6-6, khép lại trận giao hữu giàu tính thử nghiệm và có tới 12 bàn thắng.

Với U17 nữ Việt Nam, kết quả hòa không phải mục tiêu duy nhất của trận đấu tại Nhật Bản. Quan trọng hơn, màn so tài với U18 Shonan giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích ứng của từng vị trí, đồng thời kiểm nghiệm nhiều phương án nhân sự trong điều kiện thi đấu thực tế.

Việc được đối đầu với một đội bóng trẻ Nhật Bản cũng mang đến cho các cầu thủ U17 nữ Việt Nam cơ hội tích lũy kinh nghiệm và làm quen với cường độ thi đấu mới. Đây là những trải nghiệm cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới của đội.