Tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, phá sâu kỷ lục SEA Games của người Thái ngay trên đất Thái

Tối nay (13/12), 4 VĐV Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc đã khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa khi giành HCV SEA Games 33 nội dung 4x400m hỗn hợp, thậm chí còn phá sâu kỷ lục giải đấu.

Trước áp lực lớn từ khán giả chủ nhà trên sân Supachalasai, các chân chạy Việt Nam không hề tỏ ra nao núng. Tạ Ngọc Tưởng bứt lên ngay ở lượt chạy đầu tiên, sau đó những người đồng đội của anh tiếp tục duy trì khoảng cách trước sự bám đuổi quyết liệt của các VĐV Thái Lan.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành HCV với thành tích 3 phút 15 giây 07, nhanh hơn 4 giây so với kỷ lục cũ. Trước đó, tuyển Thái Lan từng thiết lập cột mốc 3 phút 19 giây 29 tại SEA Games 31. Lần này, họ cũng phá kỷ lục với thông số 3 phút 16 giây 56, tuy nhiên kết quả này chỉ giúp đội chủ nhà về nhì.

Các VĐV Việt Nam xuất sắc vượt qua áp lực để giành chiến thắng chủ nhà Thái Lan.

Kỷ lục SEA Games mới nội dung 4x400m hỗn hợp thuộc về tuyển Việt Nam.