Tuyển Việt Nam đánh bại đội hạng 43 thế giới, chạy đà ấn tượng cho giải châu Á

Trong chuyến tập huấn tại Tây Á, tuyển futsal Việt Nam có 2 trận đấu tập với tuyển Kuwait – đội bóng được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Garcia Formoso, người từng làm nên kỳ tích đưa futsal Việt Nam dự World Cup 2016.

Trận giao hữu đầu tiên của hai đội diễn ra đêm qua (12/9, theo giờ Việt Nam) tại Nhà thi đấu Thanh thiếu niên Jleeb Al-Shuyoukh.

Tuyển Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho vòng loại futsal châu Á 2026.

Trước đối thủ hiện xếp hạng 43 thế giới (kém tuyển futsal Việt Nam 17 bậc), HLV Diego Giustozzi ưu tiên thử nghiệm chiến thuật và xoay tua đội hình. Điều này khiến thế trận trở nên cân bằng hơn dự kiến.

Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, trước khi Việt Nam khép lại trận đấu với chiến thắng sát nút 3-2 nhờ các pha lập công của Thịnh Phát, Công Đại và Đa Hải. Bên phía Kuwait, Saleh Al-Fadel và Abdul Latif Al-Abbasi ghi bàn.

Chiến thắng này giúp các cầu thủ Việt Nam thêm hứng khởi, đồng thời mang đến cho HLV Giustozzi nhiều dữ liệu để điều chỉnh trước trận tái đấu Kuwait vào tối 13/9.

Đội tuyển futsal Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thi đấu Jleeb al-Shuyoukh.

Kết thúc chuyến tập huấn, toàn đội sẽ bay thẳng sang Trung Quốc tham dự vòng loại giải vô địch futsal châu Á 2026. Theo lịch, tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 20/9, Trung Quốc ngày 22/9 và Lebanon ngày 24/9. Trong khi đó, tuyển Kuwait nằm cùng bảng với Ấn Độ, Mông Cổ và Australia.

Giải vô địch futsal châu Á 2026 sẽ quy tụ 16 đội mạnh nhất châu lục, tổ chức tại Indonesia vào đầu năm 2026. Theo điều lệ giải, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.