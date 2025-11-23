Tuyển Việt Nam đại thắng, HLV Brazil nói thẳng cách đối phó lịch thi đấu "kinh hoàng"

Tối 22/11/2025, U17 Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng tại vòng loại U17 châu Á 2026 khi đè bẹp U17 Singapore với tỷ số 6-0. Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland — người mang quốc tịch Brazil — không giấu được niềm tự hào về các học trò nhỏ.

“Tôi hài lòng về kết quả cũng như màn trình diễn của đội,” ông Roland chia sẻ tại buổi họp báo. “Chúng tôi đặt mục tiêu giành 3 điểm ngay từ đầu, và điều quan trọng là các cầu thủ trẻ đã nhập cuộc với tinh thần rất tốt và duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút.”

Nhà cầm quân người Brazil cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, với lứa cầu thủ U17, sai sót là điều khó tránh khỏi: “Tôi nghĩ các em sẽ có những tình huống hỏng hoặc mắc lỗi, nhưng đó là bình thường. Chúng tôi đã chuẩn bị cho những tình huống đó, và điều quan trọng là học được bài học từ mỗi khoảnh khắc.”

Các cầu thủ U17 Việt Nam vừa có chiến thắng ấn tượng trước Singapore (Ảnh: Tú Anh).

Bên cạnh kỹ năng cá nhân, ông Roland nhấn mạnh tinh thần tập thể là điểm mấu chốt trong chiến thắng: “Sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và lòng tự hào dân tộc luôn là ưu tiên hàng đầu với tôi. Khi các em hát quốc ca, tôi thấy rõ họ hiểu mình đại diện cho điều gì và chiến đấu vì niềm tin, vì người hâm mộ.”

Chiến thắng 6-0 giúp U17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tiếp thêm tự tin cho hành trình phía trước. Tuy nhiên, HLV Roland cũng nhắc nhở các cầu thủ rằng, màn trình diễn vừa qua chỉ là bước khởi đầu: “Chúng ta còn nhiều trận đấu phía trước, cường độ cao và mật độ thi đấu dày. Toàn đội phải tiếp tục duy trì tinh thần, hồi phục tốt và chuẩn bị thật nghiêm túc cho các thử thách tiếp theo. Tôi nói với đội rằng trận này cầu thủ đá chính nhưng trận khác có thể thay đổi".

Vòng loại U17 châu Á 2026 là cơ hội lớn để lứa trẻ Việt Nam khẳng định vị thế và giành vé vào VCK. Với trận thắng này, U17 Việt Nam đã gửi thông điệp rất rõ: họ đến để cạnh tranh, chứ không chỉ để học hỏi. Và dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, tham vọng đó hoàn toàn có cơ sở.

Lịch thi đấu lượt hai của U17 Việt Nam tại bảng C, vòng loại U17 châu Á 2026.