Tuyển Việt Nam đại thắng đội hạng 158 FIFA, Xuân Son - Hoàng Hên - Đình Bắc chạy đà hoàn hảo cho AFF Cup

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng Hoàng Hên cũng có được bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam về nước và chơi trận giao hữu với Myanmar vào tối nay (18/7) trên sân vận động Thái Nguyên.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục về phía khung thành Myanmar. Sự chủ động nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 5.

Từ quả tạt bên cánh phải của Hoàng Hên, Tài Lộc khống chế bóng trong vòng cấm trước khi Xuân Son băng vào tung cú volley đẹp mắt, không cho thủ môn Myanmar cơ hội cản phá, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Xuân Son khởi đầu chiến thắng tưng bừng của tuyển Việt Nam.

Có lợi thế sớm, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 11, Hoàng Đức thử tài thủ môn đối phương bằng cú sút xa hiểm hóc, buộc người gác đền Myanmar phải trổ tài cứu thua.

Trong khi đó, Myanmar cũng cho thấy quyết tâm tìm bàn gỡ với nhiều tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Phút 19, đội khách có cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một khi cú đánh đầu của một cầu thủ Myanmar đi chệch khung thành trong gang tấc. Hai phút sau, thêm một cú sút xa khiến hàng thủ tuyển Việt Nam phải chơi tập trung.

Đến phút 30, Xuân Son suýt hoàn tất cú đúp nhưng pha đánh đầu trong vòng cấm của tiền đạo này chưa thể thắng được thủ môn đối phương.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng giúp tuyển Việt Nam có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 39. Từ quả đá phạt chuẩn xác của Trương Tiến Anh, Xuân Mạnh băng vào đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng tung lưới Myanmar, nâng tỷ số lên 2-0.

Trước khi hiệp một khép lại, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn với quả treo bóng thuận lợi để Hoàng Hên đánh đầu, tiếc rằng thủ môn Myanmar vẫn kịp phản xạ cứu thua.

Bước sang hiệp hai, Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình nhưng những pha dứt điểm của họ đều không thể gây khó khăn cho thủ môn Patrik Lê Giang.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang-sik liên tục thực hiện những sự điều chỉnh nhằm thử nghiệm đội hình. Đình Bắc được tung vào sân từ phút 65 và nhanh chóng mang đến sự đột biến trong các tình huống tấn công.

Trước đó, ở phút 59, tuyển Việt Nam đã có bàn thắng thứ ba. Tận dụng khoảng trống trước vòng cấm Myanmar, Đỗ Hoàng Hên tung cú sút chân trái đầy quyết đoán, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0.

Hoàng Hên có bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam.

Trong khoảng thời gian còn lại, tuyển Việt Nam vẫn tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý. Phút 70, Tài Lộc có tình huống đối mặt thủ môn nhưng góc sút quá hẹp khiến anh không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Nhưng đến phút 90+1, Đình Bắc đã giúp tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 4. Chung cuộc, đội quân của HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Myanmar. Đây là màn chạy đà tích cực của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2026, đồng thời mang đến nhiều tín hiệu lạc quan cả về lối chơi, khả năng kiểm soát thế trận lẫn chiều sâu lực lượng.

Vào ngày 24/7 tới, toàn đội sẽ chơi trận ra quân gặp Timor Leste. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Chonburi tại Thái Lan. Sau đó, đội sẽ lần lượt đối đầu với Singapore (31/7), Indonesia (3/8) và Campuchia (7/8).

Tỉ số: Việt Nam 4-0 Myanmar

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Văn Hậu, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hoàng Hên, Xuân Son

Myanmar: Pyae Phyo Aung, Thet Hein Soe, Nanda Kyaw, Aung Hlaing Win, Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Soe Moe Kyaw, Myat Kaung Khant, Aung Naing Win, Than Paing, Maung Maung Lwin

Ghi bàn: Xuân Son 5', Xuân Mạnh 39', Hoàng Hên 59', Đình Bắc 90+1'