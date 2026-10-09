Tuyển Việt Nam đại thắng 20-0, báo Trung Quốc đề xuất AFC thay đổi thể thức

Chiến thắng 20-0 của U17 nữ Việt Nam trước Quần đảo Bắc Mariana khiến truyền thông Trung Quốc đặt vấn đề về thể thức vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

U17 nữ Việt Nam vừa tạo nên chiến thắng đậm nhất trong lịch sử thi đấu quốc tế của bóng đá nữ Việt Nam khi đánh bại Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Màn trình diễn áp đảo này không chỉ thu hút sự chú ý trong nước mà còn được truyền thông Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Theo tờ 163, khoảng cách trình độ quá lớn giữa hai đội khiến kết quả trận đấu không gây nhiều bất ngờ. Điều đáng chú ý nằm ở việc các học trò của HLV Okiyama Masahiko ghi được bao nhiêu bàn thắng trước đối thủ gần như không thể chống đỡ sức ép.

Từ chiến thắng của U17 nữ Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đặt câu hỏi về cách tổ chức vòng loại các giải trẻ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo góc nhìn này, việc các đội phải cạnh tranh quyết liệt về hiệu số bàn thắng bại có thể khiến những trận đấu giữa hai đội chênh lệch trình độ xuất hiện tỷ số rất cao.

"AFC có thể cân nhắc cải tổ vòng loại U17 nữ châu Á, điều chỉnh hoặc tái cấu trúc thể thức thi đấu để hạn chế những trận đấu quá chênh lệch" - tờ 163 viết.

Theo lịch, U17 nữ Việt Nam còn trận đấu với Kyrgyzstan lúc 18h00 ngày 11/10 tới. Hai đội hiện cùng có 6 điểm, Việt Nam hơn hiệu số (+26 vs +19). Ở bảng D, chỉ đội đầu bảng mới đi tiếp nên trận đấu cuối cùng này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.