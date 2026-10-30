Tuyển Việt Nam đặc biệt chú ý: Malaysia sắp nhập tịch cựu cầu thủ Aston Villa!

LĐBĐ Malaysia đã hoàn tất hồ sơ nhập tịch cho trung vệ Shane Lowry và gửi lên FIFA chờ phê duyệt. Cầu thủ 37 tuổi từng trưởng thành từ lò đào tạo Aston Villa.

Bóng đá Malaysia tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch bổ sung nhân sự cho đội tuyển quốc gia bằng chính sách nhập tịch. Cái tên mới nhất được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhắm đến là trung vệ Shane Lowry, cầu thủ người Australia hiện khoác áo Johor Darul Ta'zim (JDT).

Theo thông tin được công bố ngày 30/10, FAM đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuyển hồ sơ nhập tịch của Shane Lowry lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Hiện tại, đội bóng Đông Nam Á chỉ còn chờ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng về tư cách thi đấu quốc tế của trung vệ này.

Tổng thư ký FAM, ông Datuk Noor Azman Haji Rahman, xác nhận: "Thủ tục giấy tờ của Shane Lowry đã hoàn tất và chúng tôi đã gửi chúng đến FIFA. Hiện chúng tôi đang chờ quá trình phê duyệt của FIFA trong thời gian tới".

Lowry năm nay 37 tuổi, mang quốc tịch Australia và từng được đào tạo tại học viện Aston Villa. Trong sự nghiệp, trung vệ này còn có thời gian thi đấu cho một số đội bóng Anh đáng chú ý như Leeds United (League One), Millwall và Birmingham City (Championship).

Từ năm 2021, Lowry chuyển đến Malaysia khoác áo JDT. Sau 5 năm sinh sống và thi đấu liên tục tại quốc gia Đông Nam Á, cầu thủ này đã đáp ứng điều kiện về thời gian cư trú để tiến hành nhập tịch theo quy định.

Dù không còn ở độ tuổi sung sức nhất, Lowry vẫn được đánh giá có thể mang đến kinh nghiệm đáng kể cho hàng phòng ngự Malaysia. Thể hình, khả năng tranh chấp cùng quãng thời gian thi đấu tại môi trường bóng đá Anh là những yếu tố khiến trung vệ này trở thành phương án đáng chú ý.

Malaysia tiếp tục tăng cường lực lượng bằng cầu thủ nhập tịch

Nếu được FIFA chấp thuận, Shane Lowry sẽ trở thành một trong những gương mặt mới được Malaysia bổ sung thông qua chính sách nhập tịch dựa trên thời gian cư trú. Trước đó, đội tuyển này cũng đã đón nhận sự phục vụ của tiền đạo Bergson da Silva và cầu thủ tấn công Manuel Hidalgo.

Đáng chú ý, Bergson là chân sút người Brazil đã có nhiều năm thi đấu cho JDT. Việc được FIFA xác nhận đủ điều kiện khoác áo Malaysia mở ra cơ hội để tiền đạo này đóng góp cho đội tuyển quốc gia, sau khi anh hoàn thành yêu cầu cư trú liên tục 5 năm.

Trong khi đó, Manuel Hidalgo cũng là một trường hợp đáng chú ý trong kế hoạch bổ sung nhân sự của bóng đá Malaysia. Việc kết hợp những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế với các nhân tố đang chơi bóng lâu năm tại giải quốc nội được xem là hướng đi mà FAM đang theo đuổi.

Tuy nhiên, kế hoạch nhập tịch của Malaysia diễn ra trong bối cảnh nền bóng đá nước này vừa trải qua bê bối liên quan đến 7 cầu thủ bị FIFA phát hiện sử dụng giấy tờ không hợp lệ để chứng minh nguồn gốc Malaysia. Những cầu thủ này đã phải nhận án cấm thi đấu 12 tháng, đồng thời tương lai khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa được đảm bảo.

Bởi vậy, trường hợp của Shane Lowry có ý nghĩa đáng chú ý khi Malaysia hướng đến việc bổ sung lực lượng theo con đường đáp ứng điều kiện cư trú, thay vì dựa vào hồ sơ nguồn gốc tổ tiên như nhóm cầu thủ từng vướng án phạt.

Theo kế hoạch, Malaysia đang hướng đến vòng loại World Cup 2030, dự kiến khởi tranh vào tháng 3/2027. Nếu hoàn tất thủ tục và được FIFA cấp phép, Shane Lowry sẽ mang đến thêm một lựa chọn cho hàng phòng ngự của HLV Peter Cklamovski.

Dẫu vậy, tuổi tác của trung vệ này cũng là vấn đề khiến người hâm mộ có những cân nhắc nhất định. Ở tuổi 37, Lowry khó được xem là phương án đầu tư dài hạn, nhưng kinh nghiệm của một cầu thủ từng trưởng thành trong môi trường bóng đá Anh vẫn có thể hữu ích với Malaysia.

Với ĐT Việt Nam, việc Malaysia liên tục nhập tịch là điều chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Cần biết mới nhất khi đụng độ ở FIFA ASEAN Cup 2026 tại trận tranh hạng ba, chúng ta đã thua 0-1.